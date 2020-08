Veldidena nach Sieg gegen Aldrans mit Punktemaximum

Details Montag, 17. August 2020 13:25

In der Bezirksliga West haben nach zwei Runden noch drei Mannschaften noch eine weiße Weste – Inzing, Sölden und der FC Veldidena nach einem sicheren 3:0 gegen den SV Aldrans. Noch ohne Punkte sind Zirl II und Sistrans.

Nach Hälfte eins alles klar

Die Heimelf startet extrem stark in die Partie und bekommt durch einen Doppelschlag in den ersten Minuten den Rücken gestärkt. Beide Treffer sind schön heraus gespielt und so können die Fans von Veldidena in der siebenten und zehnten Minute jubeln. Rasim Demir uns Francesco Crevatin bescheren Veldidene schon schnell einen beruhigenden Polster. Wenn die Gäste gefährlich werden, ist Goalie Benjamin Mulalic im Kasten der Veldidena zur Stelle. Ein Treffer fällt für die Heimelf noch und zwar durch einen Freistoß von Karem Al-Kubaisi in der 39. Minute. In Hälfte zwei nimmt sich das Team von Veldidena zurück und kontrolliert die Partie sicher. Kaum mehr Höhepunkte, Veldidena feiert einen sicheren 3:0 Erfolg.

Beste Spieler FC Veldidena: Benjamin Mulalic (Tor), Karam Al-Kubaisi

Aytekin Acar, Trainer FC Veldidena: „In der ersten Hälfte ist es für mein Team super gelaufen. Die Mannschaft hat die Taktik perfekt umgesetzt – dicker Pauschallob. Aldrans hatte in Hälfte zwei ein bis zwei Chancen, da war aber in der Partie schon die Luft draußen. Wir haben auch in Hälfte zwei das Tempo heraus genommen.“

Inzing mit zweitem Kantersieg

Inzing konnte sich in Runde zwei 6:2 gegen Wilten durchsetzen – das ergibt nach zwei Spielen eine Tordifferenz von plus zwölf und Platz eins in der Tabelle. Ebenso sechs Punkte wie Inzing hat Sölden am Konto – 2:1 in Sistrans. Veldidena verbessert sich nach dem klaren 3:0 gegen Aldrans auf Platz zwei. Navis feiert einen 8:0 Kantersieg gegen Zirl II und Imst II siegt gegen Patsch mit 4:2. Paznaun setzt sich gegen Wacker Innsbruck 1c mit 3:1 durch und Roppen gegen SPG Lechtal endet 3:3.

