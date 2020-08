SPG Lechtal gegen Sistrans – zwei Teams mit toller Moral!

Details Montag, 24. August 2020 12:01

An die 200 Zuschauer und Fans sahen in der dritten Runde der Bezirksliga West eine rasante und spannende Partie zwischen der SPG Lechtal und dem SV Sistrans. Lechtal lag schon 3:1 in Front, aber Sistrans konnte im Finish noch auf 3:3 ausgleichen. Aber auch Lechtal ließ nicht locker und sicherte sich in der Nachspielzeit doch noch den Dreier durch einen 4:3 Erfolg. Neuer Tabellenführer ist Sölden nach einem 2:1 gegen Imst II, Navis gegen Veldidena wird am 26. Oktober 2020 um 14 Uhr nachgetragen.

Lechtal vergibt Elfer – Maximilian Kühnel pariert!

Daniel Wolf, sportlicher Leiter SPG Lechtal: Wir versuchten die gegnerische Mannschaft früh unter Druck zu setzten, was uns am Anfang auch gut gelang. Wir gingen daraus folgend in Minute acht durch Jakob Pfefferkorn mit 1:0 in Führung! Wir sind am Ball geblieben und spielten munter weiter und bekamen in Minute 25 auch einen Elfmeter zugesprochen, den allerdings der Keeper der Gäste parieren konnte. Somit ging es dann auch mit dem 1:0 in die Kabinen!

In Halbzeit zweit gelang es uns dann schnell das zweite Tor – Peter Ausserhofer trifft in der 54. Minute. Sistrans konnte in der 71. Minute durch einen verdeckten Schuss von Tim Zimmermann den Anschlusstreffer erzielen. Wir erhöhten anschließend wieder den Druck und konnten wieder den zwei Tore Vorsprung erzielen – Jonas Haider war der Torschütze. Sistrans kam immer wieder durch ungeschickte Fouls von uns zu Chancen, so kassierten wir auch erneut den Anschlusstreffer in der 81. Minute durch Fabian Wessiak sowie den Ausgleichstreffer durch einen Elfmeter – David Segat verwandelte in der 88. Minute zum 3:3. Unsere Mannschaft hat jedoch Moral bewiesen und kämpfte weiter und so gelang uns noch in der vierten Minute der Nachspielzeit der 4:3 Siegtreffer – der zweite Treffer von Jonas Haider!“

Beste Spieler SPG Lechtal: Peter Außerhofer (rechts hinten), Jonas Haider (Mitte Mitte), Jakob Pfefferkorn ( links Mitte)

