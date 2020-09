SPG Lechtal holt durch Geniestreich von Mike Perl Dreier in Wilten

Details Samstag, 12. September 2020 17:27

Auftakt zur sechsten Runde der Bezirksliga West. Für den SK Wilten und SPG Lechtal ging es um drei wichtige Punkte – Ziel für beide mit einem Dreier das Tabellenende zu verlassen. Lechtal ersatzgeschwächt, Wilten stets offensiv gefährlich – aber in Summe kein sonderlich gutes Spiel – man setzt zu sehr auf lange Bälle. Lechtal setzt sich 2:1 durch und hat sich damit etwas von ganz unten abgesetzt. Sistrans ist es nicht gelungen den ersten Punkt zu erobern – 3:5 Heimniederlage gegen Navis, die sich vorerst einmal an die Tabellenspitze setzen. Diese Position wird aber sicher nicht halten – Inzing, Paznaun, Patsch, Veldidena und Sölden können die Polepostion am Samstag übernehmen.

Endlich belohnt!

Daniel Wolf, sportlicher Leiter SPG Lechtal: „Wir waren in Halbzeit eins meist einen Schritt schneller als die Hausherren, jedoch waren sie immer gefährlich. Wir konnten durch Jonas Haider in der 22. Minute mit 1:0 in Führung gehen - dies war auch der der Pausenstand. Wir kamen hochmotiviert aus der Kabine, kassierten jedoch durch einen unglücklichen Eigenfehler bereits in der 46. Minute das 1:1 durch Jakob Reitzenstein. Es war nicht wirklich ein schönes Spiel - viele weite Bälle auf beiden Seiten. Das 2:1 für uns durch einen Geniestreich von Mike Perl mit einem Lochpass auf Pefferkorn Jakob - dieser konnte im 16er nur noch mit einem Foul gestoppt werden - Perl übernahm selbst und erzielte das 2:1. Fazit: Trotz zahlreicher Ausfälle der Stammelf konnten sich die Nachwuchskicker der SPG ins Spiel kämpfen und sich endlich mit drei Punkten belohnen!“

Beste Spieler SPG Lechtal: Seraphin Bailom (li. V), Perl Mike ( Mitte Mitte), Emmanuel Baanuye (ST)

