Imst II verteidigt Tabellenführung – Patscherkofel unterliegt zuhause Schwaz II

Details Dienstag, 03. August 2021 14:36

Der SC Sparkasse Imst II führt nach der zweiten Runde die Tabelle der Bezirksliga West an. Zweiter Sieg im zweiten Spiel – ein klares 7:1 gegen den SV Sistrans. Neuling Patscherkofel muss einen Dämpfer einstecken – man hält mit dem SC Eglo Schwaz II gut mit, Knackpunkt ist aber wohl auch ein verschossener Strafstoß von Patscherkofel beim Stand von 1:2. Schwaz II gewinnt am Ende mit 3:1.

Klarer Erfolg von Imst II

Reinhold Fischer, Trainer SC Sparkasse Imst 1933 Juniors: „Bei schwierigen Verhältnissen, konnten wir einen verdienten Sieg - auch in dieser Höhe absolut verdient - in der Velly Arena gegen den SV Sistrans einfahren. Wir sind schnell mit 1:0 in Führung gegangen und konnten zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 und 3:0 nachlegen. Kurz vor der Pause erzielte jedoch den 3:1 Anschlusstreffer durch Michael Schweiger, für uns trafen in Halbzeit eins Sandro Markovic (2) und Maximilian Huber.

Allerdings konnten wir durch eine konzentrierte, fokussierte Leistung in der zweiten Halbzeit uns noch mit vier weiteren Toren belohnen. Kompliment an die gesamte Mannschaft die bei den schwierigen Verhältnissen einen absolut verdienten Sieg einfahren konnte. Die Tore in Hälfte zwei schossen für uns Romario Brugger, Joan Battle Pascual, Jonathan Flür und Elias Ulses.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst 1933 Juniors: Jonathan Flür, Maximilian Huber, Thomas Neururer

Schwaz II überzeugt mit kompakter Mannschaftsleistung gegen Patscherkofel

Clemens Ringler, Trainer SC Eglo Schwaz II: „Generell war es meiner Meinung nach für die Zuschauer eine sehr spannende Partie, die bis zum 3:1 von uns sehr offen war. Beim Stand von 2:1 verschoss Patscherkofel einen Elfer. Kurze Zeit später haben wir dann durch einen Konter das 3:1 erzielt. Patscherkofel hat dann zwar nochmals alles nach vorne geworfen, konnte allerdings nichts Zählbares mehr herausschlagen. Wir konnten in der 20. Minute durch Faris Suvalija in Führung gehen, in Minute 31 der Ausgleich durch David Seidner. Lukas Singer brachte uns in der 54. Minute 2:1 in Führung, 3:1 durch Jakob Grasl in Minute 68. Die letzten Wochen haben die Jungs wirklich gut gearbeitet und man konnte viele Fortschritte im Spiel mit als auch ohne Ball erkennen. Besonders freut es mich daher, dass sie sich heute in einem Punktespiel selbst mit den drei Punkten belohnt haben.“

Beste Spieler SC Eglo Schwaz II: Ayazoglu Salih (T), Zehetgruber Lukas (RV), Löschl Maximilian (ZDM)

