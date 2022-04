Wacker Innsbruck 1c gewinnt Derby gegen Veldidena

Details Montag, 04. April 2022 14:02

Die Nummer zwei der Bezirksliga West – die SPG Lechtal – konnte die Partie der 15. Runde gegen Imst II wetterbedingt nicht austragen – Nachholtermin ist der 18. April 2022 um 17 Uhr. Leader Rum kehrt wieder auf die Siegerstraße zurück – 4:2 Erfolg gegen Wilten. FC Wacker Innsbruck 1c erwischt keinen guten Tag, gewinnt aber trotzdem beim FC Veldidena mit 3:0. Veldidena hätte sich zumindest einen Punkt verdient!

Nicht gut gespielt – 3:0 gewonnen

Florian Anderle, Trainer FC Wacker Innsbruck 1c: „Keine gute Leistung unsererseits - viele einfach Ballfehler, unsauberer erster Kontakt, ungenaues Passspiel. Zu oft mit Gegner und Schiedsrichter gehadert, zu wenig auf eigenes Spiel konzentriert. 1:0 dennoch aus einem schön vorgetragenen Angriff über rechts - Kopfball von Florian Schweighofer. 2:0 nach Querpass von links – Yervand Sukiasyan hat den Ball im Tempo gut mitgenommen und mit links ins lange Eck aus fünf Meter Entfernung abgeschlossen. Tor Nummer eins fiel in der 19. Minute, Tor Nummer zwei in Minute 40. So ging es mit 2:0 für mein Team in die Pause. 3:0 durch einen schönen Freistoßtreffer von Michael Neuner vom rechten Sechzehnereck in der 74. Minute. Unschöner Tiefpunkt: Verletzung von Karam Al-Kubaisi von Veldidena - ein Spieler von uns hat die Situation falsch eingeschätzt und schwer gefoult. Wir, die Trainer und Spieler des FC Wacker Innsbruck, wünschen dem Verletzten alles Gute und hoffen, dass die Verletzung nicht so schlimm ausfällt! Veldidena hätte sich bei besserer Chancenauswertung auch zumindest einen Punkt, eher sogar drei, verdient gehabt“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck 1c: Lukas Schweighofer (LIV), Manuel Petutschnig (RIV)