Enge Partien zwischen Roppen/Karres und Imst II bzw. Telfs II und Wacker Innsbruck 1c

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:32

Spannenden und rasanten Fußball gab es in der 19. Runde der Bezirksliga West zu sehen. Wacker Innsbruck 1c kann als Tabellenzweiter den Vorsprung auf Schwaz II von fünf Punkten mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg beim SV Telfs II verteidigen. Der SC Sparkasse Imst II gewinnt in einem Spiel mit sehr engen Phasen bei der SPG Roppen/Karres am Ende mit 3:1. An der Tabellenspitze leistet sich der SK Auto Kluckner Rum keine Blößen – 8:2 gegen Navis und damit - mit einem Spiel weniger - sechs Zähler Vorsprung auf die Nummer zwei Wacker Innsbruck 1c.

Imst II gewinnt in Roppen – muss aber enge Phasen überstehen!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „In der ersten Halbzeit hatten wir klar mehr Spielanteile, fünf Minuten vor dem Pausenpfiff haben wir aber geschlafen. Ein Freistoß für Roppen, der Ball geht an die Stange, in Folge Kopfballtor von Lukas Zoller für die Heimelf. Wir haben im Aufbau gut gespielt, der entscheidende Pass kam aber in Hälfte eins nicht – es gelang uns einfach nicht den Ball durchzustecken. In Hälfte zwei waren wir dann präsenter, hatten zwei sehr gute Möglichkeiten und Zijad Delic war dann jener Kicker von uns, der zwei entscheidende Kopfballvorlagen geben konnte, Kevin Tilg hat diese in der 51. und 64. Minute verwertet. Nach dieser 2:1 Führung haben wir aber den Faden verloren, zwei sehr gute Möglichkeiten für den Gegner zum Ausgleich. In der letzten Spielminute ist dann Maximilian Huber dann doch noch das 3:1 gelungen und wir konnten einen Dreier einfahren.“

Beste Spieler FC Sparkasse Imst II: Zijad Delic und Kevin Tilg

Dramatisches Duell zwischen Roppen/Karres und Wacker Innsbruck 1c

Florian Anderle, Trainer FC Wacker Innsbruck 1c: „Das erwartet schwere Spiel am Telfer Emat. Wir sind grundsätzlich gut ins Spiel gestartet, haben den Ball gut in den eigenen Reihen laufen lassen, waren aber zu wenig zwingend beim Herausspielen von Torchancen. Mit mehr Geduld in der Ballzirkulation wären leichter freie Räume zu bespielen gewesen. Telfs sehr aggressiv gegen den Ball - mit schnellem Umschaltverhalten. 1:0 für Telfs aus einem traumhaften Distanzschuss von halb links ins lange Kreuzeck durch Marcel Hasslwanter, 2:0 nach einem Eckball, wo ein Spieler von uns den Ball unhaltbar für den Torwart verlängerte. Ansonsten haben wir keine großen Chancen in Hälfte eins zugelassen.

In der zweiten Hälfte zeigten wir die ersten dreißig Minuten eine sehr gute Leistung von unserer Seite, in der wir uns mit zwei Toren belohnt haben. Das 2:1 sehr schön heraus gespielt über die rechte Seite – Matej Sehic aus kurzer Distanz mit dem Tor, das 2:2 durch Denis Veskovic nach einem Ballgewinn auf der halblinken Seite, mit einem super Abschluss unter die Latte. Danach flachte das Spiel stark ab, sehr viel Hektik, in der wir dennoch zwingender vor das gegnerische Tor kamen. Telfs hatte nach einem Standard eine gute Möglichkeit aus einem Kopfball das 3:2 zu erzielen – der Ball ging allerdings neben das Tor. Kurz vor Schluss dann das 3:2 für uns - wieder nach einem Angriff über rechts – Tobias Koller, Jakob Singer und Raphael Rauch waren daran beteiligt – Florian Schweighofer mit dem Abschluss aus fünf Metern.

Alles in allem tolle Moral von unserer Mannschaft nach 0:2 wieder zurückzukommen - Sieg ging allerdings aufgrund der Spielanteile und Chancen auch so in Ordnung, obwohl Telfs einen tollen Kampf geboten hat und um jeden Zentimeter gekämpft hat.“

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck 1c: Jakob Singer (10er/RF), Francesco Pittl (6er), Tobias Koller (RV)