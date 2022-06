Imst II bezwingt Wacker Innsbruck 1c nach zweimaligem Rückstand

Details Sonntag, 12. Juni 2022 22:54

In der vorletzten Runde der Bezirksliga West setzte sich Meister Rum im Spitzenspiel knapp mit 3:2 gegen Schwaz II durch. Lechtal konnte im Kmapf um den zweiten Aufstiegsplatz diese Niederlage von Schwaz nicht nützen, verliert das Heimspiel gegen Sölden mit 1:4. Lechtal hat das erste Spiel gegen Schwaz auswärts mit 3:1 gewonnen und auch die zweite Partie mit 1:0 zuhause. Damit ist die Ausgangslage puncto Aufstieg vor der letzten Runde ganz klar. Schwaz II genügt am 17. Juni 2022 um 19:30 Uhr einen Punkt gegen Veldidena um den Aufstieg zu fixieren. Verliert Schwaz dieses Spiel, müsste Lechtal bei Wacker Innsbruck 1c gewinnen um neben Rum aufsteigen zu können. Nach dem Rückzug von Zirl II wird es keinen Absteiger geben. Eine spannende Partie gab es im Spitzenspiel zwischen dem SC Sparkasse Imst II und Wacker Innsbruck 1c.

Starke Vorstellungen der jungen Kicker von Imst

Clemens Thurner Trainer SC Sparkasse Imst II: „Der Sieg gegen Wacker Innsbruck war aus meiner Sicht verdient. Wir wussten, dass sie sehr spielstark sind und haben uns diesbezüglich einen Matchplan überlegt, der voll auf ging. Vor allem deswegen da alle Spieler diszipliniert waren und ihre Aufgaben zu hundert Prozent. Aus dem Spiel heraus haben wir kein Tor bekommen, der Dank geht an Torhüter Simon Walch - Startelf Debüt in der Bezirksliga, ein Spieler der U18 - der die wenigen Chancen vom Gegner klasse vereitelte.

Die zwei Tore, die wir bekommen haben, fielen aus Strafstößen. Das 0:1 in der 26. Minute durch Nahuel Schadler und das 2:2 in der 83. Minute durch Georgi Bedianashvili. Der erste war ein klarer Elfer, der zweite war aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung.

Wir mussten so zweimal einen Rückschlag einstecken, das frühe 0:1 und dann später der 2:2 Ausgleich. Du Jungs steckten nicht auf und wollten unbedingt gewinnen, so hat meine Mannschaft den Sieg erzwungen. Unsere Treffer erzielten Fabian Thurner in der 37., Jan Schranz in der 48. und Kevin Tilg in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte.

Lob ans gesamte Team und Gratulation an unsere jungen Kicker – nicht weniger als acht U18 Spieler waren im Kader, die ihre Aufgaben sehr gut umgesetzt haben.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Maximilian Winkler (6er), Jan Schranz (8er), Kevin Tilg (Stürmer)