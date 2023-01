Gebietsliga West: Testspielübersicht Winter 2023

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 00:59

Der SV Götzens und der FC Seefelder Plateau haben sich in der Hinrunde der Gebietsliga West vom restlichen Feld schon etwas abgesetzt. Der Nummer drei Rinn/Tulfes und der Nummer vier Vils fehlen fünf Punkte auf Seefeld und acht auf Götzens. Paznaun liegt sechs Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz und Rum sieben Zähler. Es muss also für die Verfolger optimal laufen im Frühjahr 2023, um noch an die beiden Aufstiegsplätze heranzukommen. Am letzten Jännerwochenende nimmt die Testspielsaison Fahrt auf – hier der traditionelle Überblick von ligaportal.at Tirol.

Samstag, 28. Jänner 2023

SK Rum – FC Buch

11 Uhr Sportzentrum Rum

SPG Innsbruck West – FC Oberhofen Pfaffenhofen

14 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

SV Telfs II – SU Inzing

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

Samstag, 4. Februar 2023

FC Oberhofen Pfaffenhofen – Union Innsbruck

12 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

Mittwoch, 8. Februar 2023

SK Rum – FC Natters

18:30 Uhr Sportzentrum Rum

Freitag, 10. Februar 2023

FC Zirl – SU Inzing

20 Uhr Sportzentrum Rum

SV Thaur – FC Paznaun

20 Uhr Kunstrasen Absam

Samstag, 11. Februar 2023

FC Oberhofen Pfaffenhofen – Innsbrucker AC

12 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

SK Rum – SPG Mieminger Plateau

13 Uhr Sportzentrum Rum

Samstag, 18. Februar 2023

SPG Innsbruck West – SPG Axams/Grinzens

11 Uhr Beselesportplatz

SV Innsbruck – SPG Rietz/Stams

12 Uhr Wiesengasse

SPG Roppen/Karres – SPG Pitztal

19 Uhr Kunstrasen Sportzentrum Imst

Sonntag, 19. Februar 2023

SVG Reichenau II – SPG Innsbruck West II

10 Uhr Kunstrasen Reichenau

SK Wilten – SU Inzing

13 Uhr Beselesportplatz

Mittwoch, 22. Februar 2022

SK Rum – SPG Rinn/Tulfes

18:30 Uhr Sportzentrum Rum

Samstag, 25. Februar 2023

SV Landeck – SPG Pitztal

13 Uhr Sportzentrum Imst

SC Imst II – SPG Rietz/Stams

17 Uhr Sportzentrum Imst

SVG Reichenau II – SV Hall II

17:30 Uhr Kunstrasen Reichenau

FC Sellraintal – SV Fritzens

18:30 Uhr Kunstrasen Grinzens

Samstag, 4. März 2023

SK Rum – SV Haiming

13 Uhr Sportzentrum Rum

SVG Reichenau II – SV Längenfeld

16 Uhr Kunstrasen Reichenau

Samstag, 11. März 2023

SV Sistrans – SU Inzing

11 Uhr Kunstrasen Sistrans

SK Rum – SV Umhausen

13 Uhr Sportzentrum Rum

FC Seefelder Plateau – SV Landeck

15 Uhr Kunstrasen Kematen

SC Schwaz II – SV Götzens

16 Uhr Silberstadt Arena Schwaz

SV Telfs II – SPG Rietz/Stams

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

Freitag, 17. März 2023

SPG Roppen/Karres – FC Paznaun

20 Uhr Sportplatz Roppen

SV Landeck – FC Vils

20 Uhr Stadion Landeck Perjen

Samstag, 18. März 2023

SK Rum – SV Thaur

13 Uhr Sportzentrum Rum

SC Imst II – SPG Pitztal

17 Uhr Kunstrasen Sportzentrum Imst