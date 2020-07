Große Trauer beim FC Vils

Details Donnerstag, 02. Juli 2020 18:51

Eine traurige Nachricht erreichte heute Fußball-Tirol und den FC Schretter Vils. Der ehemaliger Spieler und Mannschaftskollege Markus Singer wurde im Alter von nur 42 Jahren viel zu früh und nach jahrelanger Krankheit aus dem Leben gerissen!

Mit fünfzehn in Vils aktiv

Markus Singer kam im Zuge der SPG Außerfern schon in jungen Jahren zum FC Schretter Vils. Bereits mit fünfzehn debütierte er in der damaligen Kampfmannschaft des FCV in der dritthöchsten Klasse Österreichs, der Regionalliga Tirol. In den darauffolgenden Saisons Mitte/Ende der Neunziger Jahre war Markus eine fixe Größe in der Elf von Vils, die in der Tirolerliga die erfolgreichste Zeit unseres Vereins prägte. Mit seiner Spielintelligenz und seinen technischen Fähigkeiten war er ein absoluter Leistungsträger in dieser sportlichen Hochzeit.

Nach einer längeren Pause aufgrund seines Auslandsstudiums war es auch Markus, der den FC Schretter Vils nach drei Abstiegen innerhalb von nur drei Jahren gemeinsam mit ein paar anderen wichtigen Stützen unserer damaligen Elf wieder in die Spur brachte und den jungen Spielern mit Rat und und vor allem Tat zur Seite stand.

Worte des Abschieds vom FC Vils

Viel zu früh musste "Mäggi" seine Schuhe dann 2006 endgültig an den Nagel hängen. Eine schwere Erkrankung machte den Fußballsport nicht mehr möglich. Trotz der räumlichen Distanz in den letzten Jahren (Fulpmes - Ausserfern) verlor er seinen FC Vils nie aus den Augen und war beim einen oder anderen Auswärtsmatch unserer Mannschaft im Stubaital ein interessierter Beobachter.

Am gestrigen Tag, dem 1. Juli 2020 verlor Markus den schweren Kampf gegen seine Krankheit, welchen er über viele Jahre führen musste, endgültig. Für viele ehemalige Kicker und den ein oder anderen noch Aktiven war und bleibt Markus ein sportliches Vorbild. Vor allem war er aber ein sympathischer und ehrlicher Mitspieler und ein toller Mensch.

Im Namen des FC Schretter Vils möchten wir seiner Familie und allen, die Markus kannten unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Der FC Schretter Vils wird dich nicht vergessen. Ruhe in Frieden Mäggi!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten