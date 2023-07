Starker Transfer-Doppelpack für den SV Absam

Details Montag, 03. Juli 2023 00:27

Platz zehn gab es für den SV Absam in der Landesliga West 2022/23. Für die kommende Saison, die Anfang Juli ausgelost wird. Hat der SV Absam sich mit drei sehr starken Spielern verstärkt. Nach Christian Auer, der vom SC Schwaz wechselt, hat der SV Absam zwei weitere markante Verstärkungen verkündet. Beide Spieler kommen vom Regionalliga Tirol Absteiger SV Hall.

Absam rüstet nach!

„Die Neuzugänge zwei und drei für die nächste Saison sind fixiert und diese haben es in sich. Vom SV Hall wechseln nämlich Stefan Scheiber und Sascha Wörgetter zu den Zebras.

Stefan Scheiber ist ein zweikampfstarker und sehr routinierter Abwehr-Allrounder. Er begann das Fußballspielen beim FC Volders. Dort kämpfte er sich über den eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft, wo er in der Saison 2017/18 den Aufstieg von der Landesliga in die Tiroler Liga feiern konnte. Nach acht Jahren Kampfmannschaft beim FC Volders erfolgte im Februar 2022 der Wechsel zum SV Hall. Nunmehr verstärkt Stefan Scheiber die Abwehr bei den Zebras.

Sascha Wörgetter hat seine Karriere beim SK St. Johann begonnen, bevor er über die AKA Tirol beim FC Wacker Innsbruck gelandet ist. Im April 2012 gab er unter Trainer Walter Kogler sein Profidebüt beim Bundesliga-Spiel gegen Red Bull Salzburg. Es folgten unter anderem die Stationen WSG Wattens sowie FC Kitzbühel, mit welchem er den Vizemeistertitel in der Regionalliga West feiern konnte. Mit Sascha Wörgetter erhält der SV Absam einen extrem starken und erfahrenen Mittelfeldstrategen und Führungsspieler in seinen Kader.

Herzlich willkommen bei den Zebras! Stefan Scheiber erhält bei uns die Rückennummer 19, Sascha Wörgetter die 27!“ (Quelle: SV Absam facebook)

