Coach Markus Seelaus zu den umfangreichen Kaderänderungen in Rum – in Stubai bleiben alle an Bord!

Details Mittwoch, 19. Juli 2023 00:52

Am zweiten Augustwochenende 2023 wird es für Aufsteiger SK Auto Kluckner Rum in der Landesliga West ernst. Am 11. August 2023 ist man um 20 Uhr beim SV Reutte zu Gast. Ziel für einen an vielen Positionen geänderten Kader von Rum ist natürlich der Klassenerhalt. Der FC Stubai konnte den Kader faktisch komplett halten – die erste Bewährungsprobe in der Meisterschaft 2023/24 wird am 11. August 2023 um 19:30 Uhr in Matrei angepfiffen.

Ziele von Rum: In der Liga ankommen, so schnell wie möglich weg von der Abstiegszone!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Nach drei sehr intensiven Jahren haben wir uns heuer dazu entschieden, im Sommer vier Wochen frei zu geben, wir starteten daher erst am 17. Juli 2023 in die Sommervorbereitung! Unsere Ziele für heuer sind ganz einfach: Wir wollen in der Liga ankommen und befreit aufspielen und mit dem Abstieg so schnell wie möglich nichts zu tun haben!

Auch im Kader hat sich wieder einiges getan!

Die Abgänge:

Thomas Jud (Inzing)

Marcel Kraxner (Inzing)

Marcel Föger (Inzing)

Emre Bicer (IBK West)

Karam Al Kubaisi (IBK West)

Oberhöller Lucca (Vorarlberg)

Unsere Abgänge konnten wir sehr gut mit unseren Neuzugängen

Marcel Biehler (Absam)

Jahaj Qendrim (Völs)

Fabio Wurzenrainer (Telfs)

Domenik Peer (Götzens)

kompensieren!

Unser einziges Testspiel findet am 21.7 gegen Angerberg statt! Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Bis bald!“

In Stubai wächst etwas zusammen!

Den Nackenschlag eingesteckt, aber nicht umgefallen, einmal geschüttelt und mit voller Kapelle in Richtung Saison 2023/2024!Alle Männer sind an Bord – unter der Leitung von Coach Milan Obradovic und Co-Trainer Alex Gostner steht unsere Mannschaft schon wieder mitten in der Vorbereitung.Sportvorstand Wolfi Hupfauf: "Es ist ein tolles Zeichen, dass alle dabei bleiben und den Weg weiter mitgehen wollen. Natürlich sind viele unserer Spieler auch für andere Vereine interessant. Aber hier wächst etwas zusammen und wir können mit unseren jungen Spielern wieder ganz vorne mitmischen. Unser Trainerteam leistet hervorragende Arbeit, die Jungs ziehen voll mit und wir sind stolz, dass alle gemeinsam weiter angreifen! Los geht es schon am 29.7.2023 mit dem Cup-Spiel in Hatting, am 11.08. wartet der Landesliga-Auftakt in Matrei!“ (Quelle: FC Stubai facebook)

