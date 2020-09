Oberperfuss ist gegen Vils das effektivere Team

Details Dienstag, 29. September 2020 11:35

Nach der achten Runde der Landesliga West und dem 1:0 Erfolg des Innsbrucker AC in Absam hat sich der IAC endgültig zum großen Titelfavoriten gestempelt. Der SV Weber Beton Oberperfuss konnte mit einem 3:0 gegen den FC Schretter Vils in das Tabellenmittelfeld vorstoßen. Boden haben Stubai und Schönwies/Mils auf die Tabellenspitze verloren – ein 1:1 im direkten Duell. Neu auf Tabellenplatz zwei Prutz/Serfaus und auf drei der SV Thaur.

Philipp Andrä mit Doppelpack für Oberperfuss

In den ersten Minuten eine sehr ausgeglichene Partie mit rasch wechselnden Szenen. Auch die konkreten Möglichkeiten halten sich in etwa die Waage, vor der Halbzeit fallen aber keine Tore. Oberperfuss startet optimal in die zweite Hälfte – der Führungstreffer durch Philipp Andrä in der 50. Minute. Das Spiel bleibt eng, auch die Gäste mit Möglichkeiten, aber im Abschluss will es nicht klappen. Erfolgreicher die Heimelf. Acht Minuten vor dem Schlusspfiff die Vorentscheidung. Philipp Andrä mit seinem zweiten Treffer und dem 2:0 für Oberperfuss. Kurz vor dem Ende der Partie stellt Noah Heis den 3:0 Endstand her.

Beste Spieler SV Weber Beton Oberperfuss: Philipp Andrä (ST), Noah Heis (MF), Michael Spiegl (Tor)

Michael Spiegl, Goalie SV Weber Beton Oberperfuss: „Beide Mannschaften hatten in etwa die selbe Anzahl an guten Möglichkeiten. Wir waren effektiver. Unsere mentale Einstellung war sehr gut – großer Wille zum Sieg und am Ende auch absolut verdient gewonnen!“

Kantersieg von Thaur gegen Fritzens

Ganz bittere Zeit für das Team des SV Fritzens – auch in Thaur gab es mit 2:11 eine herbe Niederlage. Thaur setzt sich damit auf Platz drei der Tabelle, liegt aber nach Verlustpunkten schon fünf Punkte hinter Leader IAC, acht Punkte sind es real. Die SPG Prutz/Serfaus hat Tabellenplatz zwei erobert – 4:0 gegen Innsbruck West. Ganz klar an der Spitze der Innsbrucker AC – der Sieg im Spitzenspiel in Absam fiel aber mit 1:0 knapp aus. Schönwies/Mils und der Fc Stubai verlieren an Boden – 1:1 im direkten Duell. Der SV Reutte gewinnt gegen Seefeld mit 2:0 und setzt damit den positiven Lauf fort.