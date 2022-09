Helmut Bertsch analysiert Haiming gegen Thaur

Details Montag, 26. September 2022 14:45

Spannendes Duell auf Augenhöhe in der neunten Runde der Landesliga West zwischen dem SV Haiming und dem SV Thaur. Thaur setzt sich knapp mit 2:1 durch und kann bis auf einen Punkt auf den Tabellenzweiten Innsbruck West aufschließen. Der SV Längenfeld baut den Vorsprung auf die Nummer zwei Innsbruck West mit einem 6:2 gegen Wipptal auf sechs Punkte aus, da IBW im Spitzenspiel auswärts gegen Schönwies/Mils über ein 2:2 nicht hinaus kommt.

Ganz vehement dagegen gehalten!

Helmut Bertsch, Trainer SV Thaur: „Das erwartet schwere Spiel am großen Platz. Die junge Truppe war aber sehr gut eingestellt auf das Diagonalspiel von Haiming. In der 14. Minute konnten wir nach einem Eckball in Führung gehen – Patrick Braun hat für unser Team getroffen. Nur zwei Minuten später eine sehr heikle Szene vor unserem Tor. Die Situation schien bereits geklärt, aber dann dennoch das 1:1 durch Lukas Rohracher. Die zweite Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe und äußerst kampfbetont. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff nach einem Standard das 2:1 – Torschütze abermals Patrick Braun. Der Dreier war nicht unverdient. Eine kämpferisch starke Leistung. Die Konter hätten wir aber noch besser spielen können. Extrem wichtig in Haiming ist aber ganz vehement dagegen zu halten. Ansonsten hat man in Haiming überhaupt keine Chance drei Punkte zu holen!“

Längenfeld baut den Vorsprung an der Tabellenspitze aus

Die SPG Innsbruck West kommt im Spitzenspiel der Runde auswärts gegen Schönwies/Mils über ein 2:2 nicht hinaus. Der SV Längenfeld hat nur in der ersten Hälfte gegen Wipptal leichte Probleme. Zur Pause steht es 1:1, nach neunzig Minuten aber 6:2 für Längenfeld. Damit baut Längenfeld den Vorsprung vier Spiele vor Halbzeit auf sechs Punkte aus. Innsbruck West nur mehr einen Punkt vor Umhausen (3:1 in Zams) und Thaur. Mit einem 2:2 in Matrei kann der SV Landeck die rote Laterne an Reutte (0:1 in Absam) weiter reichen.