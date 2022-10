Kantersieg von Haiming gegen Landeck – Zams setzt sich gegen Matrei durch und erobert Tabellenplatz neun

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:57

Es hat wieder einmal geklappt in der Landesliga West! Dem Leader SV Längenfeld konnten Punkte gestohlen werden. Der SV Reutte erreicht in Längenfeld ein 3:3. Aber nur Innsbruck West kann diesen Umstand voll nützen – 4:2 auswärts gegen Stubai. Die weiteren Verfolger lassen Punkte liegen. Umhausen erreicht in Absam ein 3:3, Thaur verliert auswärts gegen Schönwies/Mils mit 0:1. Der SV Haiming klettert nach einem 8:2 Kantersieg gegen den SV Landeck auf Platz sieben. Zams besiegt im Mittelfeldduell den SV Matrei überraschend klar mit 3:0.

Coach von Matrei nach Niederlage in Zams: „Überaus harte Gangart der Heimelf!“

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Wir sind ersatzgeschwächt ins Oberland gefahren, um in der Ferne endlich einen Punkt zu holen. Leider wurde daraus nichts, wir sind mit der überaus harten Gangart nicht zurechtgekommen, Übrigens der Schiedsrichter auch nicht, da einige gelbwürdige Fouls gar nicht geahndet wurden und somit die Härte im Spiel nicht unterbunden wurde. Wenn du nach zwanzig Minuten und in der Pause zwei Stammspieler aufgrund der Härte verletzungsbedingt auswechseln musst, heißt das schon was! Trotz allem müssen wir 1:0 in Führung gehen, Mario Hörtnagl stand nach einer Maßflanke von Simon Übergänger ideal alleine vor dem gegnerischen Tor, der Kopfball ging haarscharf am Tor vorbei! Trotzdem muss ich meine Spieler in die Pflicht nehmen! Es ist die Landesliga, da muss ich körperlich präsenter sein, die Zweikämpfe annehmen und sich wehren! Die Gegentore entstanden aus individuellen Fehlern, das darf so auch nicht passieren, das ging zu leicht. Sandro Melmer, Dominik Schweisgut mit Doppelpack haben für Zams getroffen. Vor allem dürfen wir nicht zwei Tore in zwei Minuten kassieren! Es war leider nicht mehr drin!“

Haiming wie die Feuerwehr gegen Landeck!

Marcel Schreter, Trainer SV Haiming: „Nach drei Minuten 2:0, nach zwölf Minuten 4:0! So einen Start hat man nicht jeden Tag in eine Partie! Heute war meine Mannschaft wie die Feuerwehr unterwegs und hat die Anfangsphase nicht verschlafen. Lukas Rohracher (2), Miguel Brugger (2) und Marcel Herz (2) haben in der ersten Halbzeit für unsere Mannschaft getroffen. Ganz wichtig war heute nachzusetzen, so haben wir das Spiel frühzeitig entschieden. Miguel Brugger gelingt noch ein dritter Treffer, einmal kann Manuel Floriani treffen. Jakob Maneschg und Elias Köhle treffen für Landeck in Hälfte zwei. Am Ende in ganz klarer 8:2 Erfolg!“