Absam ist dem Dreier näher – aber nur ein Punkt gegen Matrei

Details Montag, 24. Oktober 2022 12:24

Die SPG Innsbruck West holt sich im Fernduell der Landesliga West den Herbstmeistertitel. Längenfeld und Umhausen trennen sich 2:2, Innsbruck West gewinnt auswärts gegen Wipptal 3:2. Der SV Absam und der SV Matrei trennen sich 1:1 – damit stecken beide Teams vor der Winterpause weiter im Tabellenmittelfeld fest. Der Aufsteiger der letzten Partie der Hinrunde ist Zirl. Es geht vier Plätze nach oben auf Platz acht nach einem 5:0 Erfolg gegen den Tabellenletzten Reutte.

Matrei holt in Absam 1:1

Johann Glabonjat, Trainer SV Absam: „Ein sehr guter Start meiner Mannschaft in die Partie. Bereits nach sechs Minuten die Führung durch Fabio Höller. In Folge noch einige gute Möglichkeiten – wir haben es aber leider verabsäumt, schnell nachzulegen. In der 29. Minute gelingt Mario Hörtnagl der Ausgleich zum 1:1. Matrei ist der Führung ganz nahe – ein Sitzer zum 2:1 für Matrei wird von den Gästen vergeben. In Hälfte zwei haben wir dann ganz klar das Kommando übernommen. Wir haben unzählige Chancen vergeben, der zweite Treffer wollte einfach nicht gelingen. Somit hat sich Matrei den Punkt absolut verdient, wir sind im Abschluss gescheitert und so gab 2022 nur einen Punkt im letzten Heimspiel.“

Innsbruck West sichert sich Herbstmeistertitel

Hochspannung im letzten Spiel der Hinrunde der Landesliga West. Der Herbstmeistertitel wird im Fernduell zwischen Innsbruck West und Längenfeld entschieden. Längenfeld kommt im Spitzenspiel gegen Umhausen über ein 2:2 nicht hinaus und so ist die Bahn für Innsbruck West frei. Innsbruck West gewinnt eine dramatische Partie auswärts gegen Wipptal 3:2 und sichert sich damit den Herbstmeistertitel einen Punkt vor Längenfeld. Das Top-Duo hat sich schon einen Respektabstand erspielt. Die Nummer drei Umhausen liegt bereits sieben Punkte hinter Längenfeld und acht Punkte hinter Innsbruck West.