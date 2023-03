Zirl gewinnt zum Auftakt gegen den Tabellenführer Innsbruck West!

Details Samstag, 25. März 2023 01:39

Die Landesliga West ist mit einer großen Überraschung in die Rückrunde gestartet. Der FC Zirl konnte Leader SPG Innsbruck West die zweite Niederlage in der laufenden Saison zufügen. Innsbruck West scheitert in einem an sich sehr guten Spiel von beiden Mannschaften an der schlechten Chancenauswertung in Hälfte eins, Zirl macht in der Nachspielzeit den Sack zu und gewinnt 2:1.

Ohne Glück klappt das Siegen nicht!

Ervand Sukiasyan, Trainer FC Zirl: „Kurz nach dem Anpfiff Strafstoß für die Gäste, aber unser Goalie kann diese große Möglichkeit auf die Führung der Gäste abwehren. Starker Regen, eine kampfbetonte Partie vor an die 300 Fans und Zuschauern. So geht es torlos in die Pause. Die zweite Hälfte startet für meine Elf besser. Gelb-Rote Karte für die Gäste und ein Strafstoß, den Ömer Köken in der 52. Minute zur 1:0-Führung für Zirl verwandeln kann. In der Schlussphase nimmt das Spiel noch einmal Dramatik auf. In der Nachspielzeit das 1:1 für die Gäste und faktisch im Gegenstoß der 2:1 Siegtreffer für meine Elf durch Raphael Wendl. Beide Mannschaften mit einer guten Vorstellung, aber meine Mannschaft hat den Sieg heute sicher verdient. Ohne Glück klappt aber auch das Siegen nicht!“

Sehr zufrieden mit der Leistung – das Ergebnis weniger gut!

Sladjan Pejic, Trainer SPG Innsbruck West: „Ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir waren vor allem in der ersten halbe Stunde sehr stark. Einige Topchancen, darunter ein Strafstoß, den wir in der dritten Minute nicht verwandeln konnten. Kurz vor dem Pausenpfiff ein Lattenschuss von Zirl, da hatten wir Glück. Wir haben es aber in der ersten Halbzeit verabsäumt, klar in Führung zu gehen. Beim 0:1 war aus meiner Sicht die Gelb-Rote Karte strittig, ein Handspiel im Fallen. Meine Mannschaft hat aber dann ganz tolle Moral gezeigt. Das 1:1 in der Nachspielzeit durch Dominique Nussbaum, kurz darauf ein individueller Fehler unserer Hintermannschaft. Der Ball rutscht durch und Zirl gewinnt 2:1. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, das Ergebnis ist natürlich nicht gut, da wir leider zu viele gute Möglichkeiten nicht verwerten konnten.“

