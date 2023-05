Starke Vorstellung der jungen Kicker von Zirl gegen Stubai

Details Montag, 22. Mai 2023 14:59

Empfindlicher Rückschlag für den FC Stubai in der 22. Runde der Landesliga West im Kampf um Titel und Aufstieg. Im Spitzenspiel beim FC Zirl ist Stubai mit 0:2 unterlegen. Damit fällt Stubai auf den vierten Platz zurück, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Leader Längenfeld und einen Zähler auf Umhausen und Innsbruck West. In der Rückrunde ist Zirl bislang die Nummer zwei hinter Umhausen. Stubai auf Platz drei, Längenfeld auf vier. Innsbruck West allerdings nur auf Platz neun – der Herbstmeister hat sehr viel Boden eingebüßt.

Das macht mich stolz!

Mag. phil. Gerhard Gstettner, MBA, Co-Trainer FC Zirl: „Stubai war zu Beginn phasenweise die spielbestimmende Mannschaft. Wir selbst waren aufgrund von Verletzungen (Wendl Emanuem und Raphael) und einer Gelbsperre (Kapferer Patrick) geschwächt. Allerdings konnten fünf U18 Spieler eingebaut werden. Aus einem Standard und einem kurzen Gestochere am Fünfer in der fünften Minute traf Elias Spiessberger zum 1:0 für Zirl. Es macht mich stolz, wenn meine jungen U18 Spieler, teilweise von Beginn an (Leon Aydinli und Jakob Danzl) mithalten können!

Auch in Halbzeit zwei war Stubai etwas stärker, aber ohne das Tor zu treffen gewinnt man kein Spiel. Wieder aus einem Standard köpfte Marcel Mair in der 55. Minute zum 2:0 ein. Und wieder: der Zirler Weg, die eigenen Jungs einzubinden funktionierte hervorragend. Das Publikum war begeistert!“

