Verdienter Auswärtssieg

Cashpoint SCR Altach 1b hat zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Landesklasse einen Heimsieg verpasst. Gegen ERNE FC Schlins erlitt SCR Altach 1b am Freitag eine 1:3-Niederlage.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Jonas Suter brach für SCRA 1b den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Den Ausgleichstreffer hatte FC Schlins in Minute 69 im Repertoire. In Minute 82 bejubelte der Gast das 2:1. Cashpoint SCR Altach 1b geriet deutlicher in Rückstand, als Schlins auf 3:1 erhöhte (90.). Schließlich sprang für ERNE FC Schlins gegen SCR Altach 1b ein Dreier heraus.

SCRA 1b hat das nächste Spiel in elf Wochen, am 23.10.2022 gegen Farbencenter FC Thüringen. Das nächste Mal ist FC Schlins am 25.09.2022 gefordert, wenn man bei FC Thüringen antritt.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – ERNE FC Schlins, 1:3 (0:0)

90 Elias Stoss 1:3

82 Philipp Gruber 1:2

69 David Nikolai Rauch 1:1

60 Jonas Suter 1:0