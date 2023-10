FC Lauterach II mit klarer Heimniederlage gegen Tisis

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:27

FC Lauterach 1b konnte SC Tisis nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. IPA SC Tisis hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Für den Führungstreffer von SC Tisis zeichnete Serkan Cakmak verantwortlich (46.). Fabian Simmerle beförderte das Leder zum 2:0 von IPA SC Tisis über die Linie (50.). David Klammer brachte SC Tisis in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Dennis Konrad überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für IPA SC Tisis (67.). In der Schlussphase gelang Sem Kloser noch der Ehrentreffer für Lauterach 1b (81.). Schließlich strich SC Tisis die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Intemann FC Lauterach 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen IPA SC Tisis weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh bei FC Lauterach 1b, was in den 30 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Lauterach 1b musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Intemann FC Lauterach 1b insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Lauterach 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Durch den Erfolg verbesserte sich SC Tisis im Klassement auf Platz zwei. Mit 24 geschossenen Toren gehört IPA SC Tisis offensiv zur Crème de la Crème der 1. Landesklasse. Die Saison von SC Tisis verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien ließ IPA SC Tisis zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Nächster Prüfstein für Lauterach 1b ist FC Raiffeisen Au (Samstag, 13:30 Uhr). SC Tisis misst sich am selben Tag mit Klimatechnik Sparber FC Krumbach (13:00 Uhr).

1. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – IPA SC Tisis, 1:4 (0:1)

81 Sem Kloser 1:4

67 Dennis Konrad 0:4

65 David Klammer 0:3

50 Fabian Simmerle 0:2

46 Serkan Cakmak 0:1

