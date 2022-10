Dreier auch in Krumbach: FC Au auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:03

FC Krumbach blieb gegen FC Au chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Raiffeisen Au. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Mario Feurstein nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Spitzenreiters in die Kabine. Jonas Kohler erhöhte für FC Au auf 2:0 (62.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Sandro Lipburger, als er das 3:0 für FC Raiffeisen Au besorgte (68.). Niko Muxel vollendete zum vierten Tagestreffer in der 87. Spielminute. Schließlich sprang für FC Au gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach ein Dreier heraus.

FC Krumbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Insbesondere an vorderster Front kommt Klimatechnik Sparber FC Krumbach nicht zur Entfaltung, sodass nur 14 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat FC Krumbach derzeit auf dem Konto.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich FC Au beim Sieg gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach verlassen, und auch tabellarisch sieht es für FC Raiffeisen Au weiter verheißungsvoll aus. Bei FC Raiffeisen Au greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt FC Au die beste Defensive der 2. Landesklasse. Nur zweimal gab sich FC Raiffeisen Au bisher geschlagen.

Während bei FC Krumbach derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten fünf Spielen holte man keinen Sieg – hat FC Au mit 27 Punkten gut lachen.

Am kommenden Sonntag trifft Klimatechnik Sparber FC Krumbach auf SC Montafon Vandans, FC Raiffeisen Au spielt tags zuvor gegen SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – FC Raiffeisen Au, 0:4 (0:1)

87 Niko Muxel 0:4

68 Sandro Lipburger 0:3

62 Jonas Kohler 0:2

28 Mario Feurstein 0:1