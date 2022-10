Jones Immler rettet Alberschw. 1b in Vandans einen Zähler

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:53

Das Spiel zwischen SCM Vandans und Alberschw. 1b endete 2:2. Vandans zog sich gegen A'schw. 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte FC Sohm Alberschwende 1b einen klaren 4:0-Erfolg gelandet.

Jakob Gabriel Bickel brachte dem Gast nach 17 Minuten die 1:0-Führung. Alberschw. 1b bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Yannick Duchscherer für den Ausgleich sorgte (23.). Marc Andre Patterer machte in der 37. Minute das 2:1 von SC Montafon Vandans perfekt. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Jonas Immler versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz von SCM Vandans. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Vandans und A'schw. 1b schließlich mit einem Remis.

SC Montafon Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SCM Vandans bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Mit 48 Toren fing sich Vandans die meisten Gegentore in der 2. Landesklasse ein. SC Montafon Vandans verbuchte insgesamt einen Sieg, fünf Remis und acht Niederlagen. Nur einmal ging SCM Vandans in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Sohm Alberschwende 1b holte auswärts bisher nur neun Zähler. Alberschw. 1b bekleidet mit 18 Zählern Tabellenposition zehn. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat A'schw. 1b momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist Vandans zu SW Bregenz Juniors, tags zuvor begrüßt FC Sohm Alberschwende 1b FC Fohrenburger Rätia Bludenz vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 12:15 Uhr.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – FC Sohm Alberschwende 1b, 2:2 (2:1)

77 Jonas Immler 2:2

37 Marc Andre Patterer 2:1

23 Yannick Duchscherer 1:1

17 Jakob Gabriel Bickel 0:1