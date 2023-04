SV Satteins setzt auch gegen Alberschwende II Erfolgsrun fort

Details Montag, 24. April 2023 18:49

Alberschw. 1b blieb gegen SV Satteins chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Satteins ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen A'schw. 1b einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte FC Sohm Alberschwende 1b das heimische Publikum beglückt und mit 3:1 gewonnen.

Pascal Heinzle brachte den Gast in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Felix Geiger versenkte die Kugel zum 2:0 für AEROCOMPACT SV Satteins (18.). Mit dem 3:0 durch Simon Morscher schien die Partie bereits in der 37. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. SV Satteins hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der 48. Minute legte AEROCOMPACT SV Satteins zum 4:0 nach. Letztlich feierte SV Satteins gegen Alberschw. 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Bei Satteins präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Die Trendkurve von AEROCOMPACT SV Satteins geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen A'schw. 1b festigte SV Satteins den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute AEROCOMPACT SV Satteins die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Satteins elf Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. SV Satteins scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

FC Sohm Alberschwende 1b nimmt mit 25 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Alberschw. 1b momentan auf dem Konto. A'schw. 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Satteins ist auf gegnerischer Anlage SW Bregenz Juniors (Sonntag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich FC Sohm Alberschwende 1b mit FC Raiffeisen Au (18:00 Uhr).

2. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – FC Sohm Alberschwende 1b, 4:0 (3:0)

48 Kevin Goettfried 4:0

37 Simon Morscher 3:0

18 Felix Geiger 2:0

12 Pascal Heinzle 1:0

