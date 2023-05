Knapper Erfolg von Rätia Bludenz gegen Röthis II – keine Treffer zwischen Klostertal und Krumbach

Details Montag, 01. Mai 2023 16:07

In der 20. Runde der 2. Landesklasse konnte sich der FC Fohrenburger Rätia Bludenz mit 1:0 gegen den SC Röfix Röthis II durchsetzen. Klimatechnik Sparber FC Krumbach holt beim FC Klostertal ein 0:0 und bleibt damit an der Aufstiegszone dran – ein Punkt hinter den Top-5. Leader Au kann in Alberschwende mit 2:1 gewinnen. Verfolger Satteins verliert im Spitzenspiel bei den SW Bregenz Juniors 2:3, damit hat SW Bregenz nun ebenfalls wie Satteins 35 Zähler am Konto.

Bludenz – Röthis II: kein attraktives Spiel, sehr viele Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams!

Rene Kurzemann, Obmann FC Fohrenburger Rätia Bludenz: „In der ersten Hlabzeit eine ausgeglichene Partie, zunächst leichte Vorteile für Bludenz. Der Treffer zum 1:0 entstand durch einen Foulelfmeter in der dritten Minute durch Murad Hogar. Bei einer Angriffssituation wurde Malik Özkan im 16er regelwidrig von den Beinen geholt. Mitte der ersten Halbzeit wurde unser Tormann Sebastian Reiss unsanft am Kopf getroffen. Der Torwart hielt einen Ball im Fünfmeterraum beim Entgegenrutschen des Stürmers. Dabei kam der Stürmer des SC Röhtis mit dem gestreckten Bein heran und traf den Torwart am Kopf. Der Torwart machte fünf Minuten weiter, bis wir in vom Platz holen mussten. Bittere Folge: Gehirnerschütterung und vier Wochen Sport Verbot.

Leider eine extrem schwache Schiedsrichterleistung. Bei der Situation mit unserem Torwart hätte es zwingend Rot und Elfmeter geben müssen. Die Schiedsrichter hatten das Spiel in keiner Weise unter Kontrolle.Auch die zweite Hälfte verlief mehr oder weniger ausgeglichen. Wir haben einen Elfmeter durch Murad Hogar in der Schlussphase verschossen. Leider wieder viele Fehlentscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Unserer Mannschaft gelang es nicht, den Sack schon in der ersten Halbzeit zuzumachen. Durch das knappe 1:0 gab es auf beiden Seiten Tormöglichkeiten. Durch die vielen Fehlentscheidungen des Schirigespanns war es kein attraktives Spiel. Künftig wird sich der Verband die Frage stellen müssen, ob die Schiedsrichter Ausbildungen noch ausreichend sind. Was ich am Samstag in Bludenz gesehen habe von den Unparteiischen, gibt mir langsam zu denken!“

Gerechtes Remis zwischen Klostertal und Krumbach

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Am Ende ein gerechtes Unentschieden im Klostertal. In der ersten Halbzeit hatte unsere Mannschaft mehr vom Spiel und zwei gute Möglichkeiten durch Faißt Martin und Kocabay Kürsat. Wetz Tobias scheiterte knapp mit einer direkt verwandelten Ecke. Die Klostertaler konnten nicht wirklich gefährlich vor das Gehäuse von Kilian kommen. In der zweiten Halbzeit wurde der FC Klostertal etwas stärker und einmal zeichnete sich unsere Nr. 1 Kilian Stockklauser aus. Auf der anderen Seite hatte unsere Nr. 9 Kocabay Kürsat den Siegestreffer auf dem Fuß. Am Ende ein gerechtes 0:0. Sehr erfreulich war die Einwechslung unserer Nr. 16 – Noah Unterkircher!“

