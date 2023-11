Nenzing Juniors nach der fünften Pleite in Folge gegen Gaissau II Tabellenletzter

Details Sonntag, 05. November 2023 01:49

Gaissau 1b erreichte einen 3:2-Erfolg bei FC Nenzing Juniors. FC Nenzing Juniors war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Felix Sauerwein brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Für das erste Tor von SV Gaissau 1b war Tobias Loacker verantwortlich, der in der 27. Minute das 1:1 besorgte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Sauerwein mit dem 2:1 für FC Nenzing Juniors zur Stelle (42.). Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Loacker schockte den Tabellenletzten und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Gaissau 1b (49./74.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von SV Gaissau 1b.

FC Nenzing Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Rückrunde muss FC Nenzing Juniors das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. FC Nenzing Juniors schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte FC Nenzing Juniors bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für FC Nenzing Juniors auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich FC Nenzing Juniors auf Rang 14 wieder.

Gaissau 1b schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Gaissau 1b, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Nenzing Juniors dann im nächsten Spiel SC Hatlerdorf Juniors, während Gaissau 1b am gleichen Tag bei SC Admira Dornbirn Juniors antritt.

3. Landesklasse: FC Nenzing Juniors – SV Gaissau 1b, 2:3 (2:1)

