FC BW Feldkirch Juniors erzwingen das Remis nach 0:2 gegen Gaissau II

Details Freitag, 05. April 2024 23:01

Im Spiel SV Gaissau 1b gegen FC BW Feldkirch Juniors trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Gaissau 1b mitnichten.

Gaissau 1b kam gegen Feldkirch Juniors zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors für sich entschieden und einen 3:2-Sieg verbucht.

Die Gäste gerieten in der 24. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Gaissau 1b ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Tobias Loacker erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 50 Minuten auf 2:0. Johannes Klein witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für FC BW Feldkirch Juniors ein (71.). In der 86. Minute brachte Feldkirch Juniors den Ball im Netz von SV Gaissau 1b zum Ausgleich unter. Gedanklich hatte Gaissau 1b den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors am Ende noch den Teilerfolg.

Das Remis brachte SV Gaissau 1b in der Tabelle voran. Gaissau 1b liegt nun auf Rang sechs. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Gaissau 1b momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Gaissau 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Ein Punkt reichte FC BW Feldkirch Juniors, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 27 Punkten steht Feldkirch Juniors auf Platz zwei. Nur zweimal gab sich Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass FC BW Feldkirch Juniors zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Freitag trifft SV Gaissau 1b auf FC Renault Malin Sulz 1b, Feldkirch Juniors spielt tags darauf gegen SC Hatlerdorf Juniors.

3. Landesklasse: SV Gaissau 1b – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 2:2 (1:0)

86 Karim Mohamed El Rifai 2:2

71 Johannes Klein 2:1

50 Tobias Loacker 2:0

24 Daniel Gruenauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.