Befreiungsschlag des FC Sulz Ii gegen Lauterach 1c!

Am Samstag trafen FC Renault Malin Sulz 1b und FC Lauterach 1c aufeinander. Das Match entschied FC Sulz 1b mit 3:1 für sich.

FC Renault Malin Sulz 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel bei Lauterach 1c hatte FC Sulz 1b schlussendlich mit 5:2 für sich entschieden.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Emre Coskun mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Renault Malin Sulz 1b. Ein Tor auf Seiten von FC Lauterach 1c machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Michael Lampert schoss für FC Sulz 1b in der 58. Minute das erste Tor. Jovan Rakic brachte dem Gastgeber nach 84 Minuten die 2:1-Führung. Gregor Nitz stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für FC Renault Malin Sulz 1b her (87.). Letzten Endes holte FC Sulz 1b gegen Lauterach 1c drei Zähler.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Renault Malin Sulz 1b nun auf dem achten Platz steht. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat FC Sulz 1b derzeit auf dem Konto. FC Renault Malin Sulz 1b beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

FC Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Lauterach 1c die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Sulz 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Der Angriff ist bei FC Lauterach 1c die Problemzone. Nur 22 Treffer erzielten die Gäste bislang. Lauterach 1c musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lauterach 1c insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Renault Malin Sulz 1b hat die Krise von Lauterach 1c verschärft. FC Lauterach 1c musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Am kommenden Freitag trifft FC Sulz 1b auf SV Gaissau 1b, Lauterach 1c spielt tags darauf gegen Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – FC Lauterach 1c, 3:1 (0:1)

87 Gregor Nitz 3:1

84 Jovan Rakic 2:1

58 Michael Lampert 1:1

45 Emre Coskun 0:1

