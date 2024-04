SPG Großwalsertal II hat gegen Fussach Ii die Nase vorn

Details Samstag, 06. April 2024 21:08

Bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gab es für SC Fussach 1b nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3.

Auf dem Papier ging SPG Großwalsertal 1b als Favorit ins Spiel gegen Fussach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das enge Hinspiel hatte Großwalsertal 1b durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

SC Fussach 1b geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Fabian Jenni das schnelle 1:0 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b erzielte. Zur Pause hatte SPG Großwalsertal 1b eine hauchdünne Führung inne. Die Gastgeber brachten den Ball zum 2:0 über die Linie (57.). Fabio Huditz verkürzte für Fussach 1b später in der 67. Minute auf 1:2. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Michael Neumayr, der das 3:1 aus Sicht von Großwalsertal 1b perfekt machte (88.). Am Schluss siegte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gegen SC Fussach 1b.

SPG Großwalsertal 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Offensiv sticht Großwalsertal 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. SPG Großwalsertal 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von SC Fussach 1b knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich Fussach 1b schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SC Fussach 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt Großwalsertal 1b bei FC Nenzing Juniors an, während Fussach 1b einen Tag zuvor SV Typico Lochau 1b empfängt.

3. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SC Fussach 1b, 3:1 (1:0)

88 Michael Neumayr 3:1

67 Fabio Huditz 2:1

57 Emanuel Kueng 2:0

6 Fabian Jenni 1:0

