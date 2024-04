Sechs Treffer zwischen den BW Feldkirch und Hatlerdorf juniors

Details Samstag, 13. April 2024 22:44

SC Hatlerdorf Juniors hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Matteo Bregovic das schnelle 1:0 für Hatlerdorf Juniors erzielte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ilker Bayram schnürte einen Doppelpack (14./23.), sodass SC Hatlerdorf Juniors fortan mit 3:0 führte. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC BW Feldkirch Juniors dicht, sodass sich der Vorsprung von Hatlerdorf Juniors nicht weiter vergrößerte. In der 49. Minute brachte Mykola Karalash das Netz für Feldkirch Juniors zum Zappeln. Mit dem zweiten Treffer von Mykola Karalash rückte der Gastgeber wieder ein wenig an SC Hatlerdorf Juniors heran (57.). Die komfortable Halbzeitführung von Hatlerdorf Juniors hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Elvis Sulejmanagic schoss den Ausgleich in der 58. Spielminute. Elvis Sulejmanagic, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 84. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den schwachen zweiten Durchgang von SC Hatlerdorf Juniors, in dem Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt FC BW Feldkirch Juniors den fünften Platz in der Tabelle ein. Acht Spiele ist es her, dass Feldkirch Juniors zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 24 gesammelten Zählern hat Hatlerdorf Juniors den sechsten Platz im Klassement inne. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ist IPA SC Tisis 1b (Samstag, 16:30 Uhr). SC Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit SV Gaissau 1b (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SC Hatlerdorf Juniors, 3:3 (0:3)

58 Elvis Sulejmanagic 3:3

57 Mykola Karalash 2:3

49 Mykola Karalash 1:3

23 Ilker Bayram 0:3

14 Ilker Bayram 0:2

10 Matteo Bregovic 0:1

