FC Lustenau 1c im Aufwärtstrend - Auswärtssieg gegen Schwarzenberg II

Details Sonntag, 05. November 2023 01:52

FC Lustenau 1c erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Schwarzenberg 1b. FC Lustenau 1c ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schwarzenberg 1b einen klaren Erfolg.

FC Lustenau 1c ging durch Kemal Duran in der 19. Minute in Führung. Michael Reis traf zum 1:1 zugunsten von MEVO FC Schwarzenberg 1b (36.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. FC Lustenau 1c traf zum 2:1 (52.). Das 3:1 ließ den Gast zum dritten Mal im Match jubeln (56.). Dejan Stanojevic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Tabellenprimus (79.). Am Schluss siegte FC Lustenau 1c gegen FC Schwarzenberg 1b.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Schwarzenberg 1b den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. MEVO FC Schwarzenberg 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Lustenau 1c 31 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Lustenau 1c stets gesorgt, mehr Tore als FC Lustenau 1c (41) markierte nämlich niemand in der 4. Landesklasse. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC Lustenau 1c die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Schwarzenberg 1b dann im nächsten Spiel FC Mellau 1b, während FC Lustenau 1c am gleichen Tag bei SC Austria Lustenau Juniors antritt.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – FC Lustenau 1c, 1:4 (1:1)

79 Dejan Stanojevic 1:4

56 Erkan Ergueven 1:3

52 Erkan Ergueven 1:2

36 Michael Reis 1:1

19 Kemal Duran 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.