SV Ludesch II gewinnt klar beim SV Frastanz II

Details Samstag, 06. April 2024 21:10

Dem vermeintlichen Underdog, SV Ludesch 1b, wusste SV Frastanz 1b nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 0:4. Gegen Ludesch 1b setzte es für Frastanz 1b eine ungeahnte Pleite.

Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für SV frigo Ludesch 1b geendet.

Kilian Mergener brachte Keckeis Installationen SV Frastanz 1b in der 18. Minute ins Hintertreffen. In Minute 27 bejubelte SV Ludesch 1b das 2:0. Die Hintermannschaft von SV Frastanz 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von Ludesch 1b sorgte Mergener, der in Minute 71 zur Stelle war. Fabian Schadl schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 4:0 für den Gast in die Höhe. Letztlich fuhr SV frigo Ludesch 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Trotz der Niederlage belegt Frastanz 1b weiterhin den fünften Tabellenplatz. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Acht Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Keckeis Installationen SV Frastanz 1b.

Nach diesem Erfolg steht SV Ludesch 1b auf dem zwölften Platz der 4. Landesklasse. Vier Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat Ludesch 1b momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV frigo Ludesch 1b konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 3,07 Gegentreffer von SV Ludesch 1b stehen 3,07 bei SV Frastanz 1b gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Nächster Prüfstein für Frastanz 1b ist Intersport FC Schruns 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Ludesch 1b misst sich am selben Tag mit FC Lustenau 1c (14:30 Uhr).

4. Landesklasse: Keckeis Installationen SV Frastanz 1b – SV frigo Ludesch 1b, 0:4 (0:2)

75 Fabian Schadl 0:4

71 Kilian Mergener 0:3

27 Niyazi Uenver 0:2

18 Kilian Mergener 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.