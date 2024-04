Heißer Fight zwischen Schwarzenberg II und Sulzberg II

Details Samstag, 13. April 2024 22:46

Im Spiel von MEVO FC Schwarzenberg 1b gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von FC Schwarzenberg 1b.

Die Ausgangslage sprach für Schwarzenberg 1b, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Renald Zündel brachte MEVO FC Schwarzenberg 1b in der zehnten Minute in Front. Das 1:1 von FC Sulzberg 1b stellte Stefan Eienbach sicher (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Jonas Barta zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (45.). Mit einem Tor Vorsprung für FC Schwarzenberg 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 53. Minute war Eienbach mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Eine äußerst unglückliche Figur machte Barta. Als wäre sein Tag mit dem Eigentor nicht schon gebraucht genug gewesen, flog Barta in der 54. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Martin Wolf brachte Schwarzenberg 1b nach 59 Minuten die 3:2-Führung. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte das Heimteam einen dreifachen Punktgewinn gegen Sulzberg 1b.

Nach dem errungenen Dreier hat MEVO FC Schwarzenberg 1b Position fünf der 4. Landesklasse inne. Die Offensive von FC Schwarzenberg 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Sport Haschko Sulzberg 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 46-mal schlugen die Angreifer von Schwarzenberg 1b in dieser Spielzeit zu. MEVO FC Schwarzenberg 1b verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. FC Schwarzenberg 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

FC Sulzberg 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast rutschte mit dieser Niederlage auf den 13. Tabellenplatz ab. Drei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Sulzberg 1b derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC Sport Haschko Sulzberg 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag tritt Schwarzenberg 1b bei Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b an, während FC Sulzberg 1b einen Tag später SC Austria Lustenau Juniors empfängt.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 3:2 (2:1)

59 Martin Wolf 3:2

53 Stefan Eienbach 2:2

45 Eigentor durch Jonas Barta 2:1

37 Stefan Eienbach 1:1

10 Renald Zündel 1:0

