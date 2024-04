SV Ludesch II gelingt gegen den FC Lustenau II Überraschung

Details Samstag, 13. April 2024 22:47

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte FC Lustenau 1c gegen SV frigo Ludesch 1b kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:3-Niederlage.

Wer hätte das gedacht? SV Ludesch 1b wuchs über sich hinaus und fügte FC Lustenau 1c eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte FC Lustenau 1c keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Hakan Öner das 1:0 für den Gast (40.). Zur Pause reklamierte der Ligaprimus eine knappe Führung für sich. Enzo Mott schockte FC Lustenau 1c und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Ludesch 1b (52./61.). Für Daniel Metzler von SV frigo Ludesch 1b war die Partie in der 65. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Endgültig verloren war das Match für FC Lustenau 1c in der 88. Minute, als David Hagen mit der Ampelkarte vom Feld flog. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ferdettin Öztürk für einen Treffer sorgte (99.). Zum Schluss feierte SV Ludesch 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Lustenau 1c.

Durch die drei Punkte gegen FC Lustenau 1c verbesserte sich Ludesch 1b auf Platz elf. SV frigo Ludesch 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Heimmannschaft konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für FC Lustenau 1c 37 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 50 Treffern stellt FC Lustenau 1c den besten Angriff der 4. Landesklasse, allerdings fand SV Ludesch 1b diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Nächster Prüfstein für Ludesch 1b ist FC Mellau 1b (Samstag, 18:15 Uhr). FC Lustenau 1c misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns 1b (11:00 Uhr).

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – FC Lustenau 1c, 3:1 (0:1)

99 Ferdettin Öztürk 3:1

61 Enzo Mott 2:1

52 Enzo Mott 1:1

40 Hakan Öner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.