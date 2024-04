Remis in letzter Minute: FC Hittisau II gegen RW Langen II in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Samstag, 13. April 2024 22:48

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b und Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b mit 2:2.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kevin Elbs brachte RW Langen 1b in der 61. Spielminute in Führung. Jakob Bilgeri glich nur wenig später für FC Hittisau 1b aus (66.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Elbs in diesem Spiel (85.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Lukas Bals zum 2:2 (92.) Hittisau 1b vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und RW Langen 1b spielten unentschieden.

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat FC Hittisau 1b momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hittisau 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von RW Langen 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b bei Peter Dach FC Koblach 1b an, während Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b einen Tag zuvor MEVO FC Schwarzenberg 1b empfängt.

4. Landesklasse: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b, 2:2 (0:0)

92 Lukas Bals 2:2

85 Kevin Elbs 1:2

66 Jakob Bilgeri 1:1

61 Kevin Elbs 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.