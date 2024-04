Tobias Spalt analysiert die sensationelle Heimniederlage von BW Feldkirch gegen Koblach!

Details Montag, 01. April 2024 22:21

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte FC Blau Weiß Feldkirch gegen Peter Dach FC Koblach kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:3-Niederlage.

Tobias Spalt, sportlicher Leiter Peter Dach FC Koblach: „Feldkirch startete mit Spielbeginn stark und übernahm gleich die Initiative. Die Heimelf belohnte sich bereits in der 7. Minute durch das 1:0 durch David Schnellrieder. Koblach brauchte bis zur 15. Minute, um allmählich ins Spiel zu kommen. Mitte erster Halbzeit wurde Koblach immer aktiver, gerade über die beiden schnellen Außenspieler Winkel und Özmen. Das Spiel war danach sehr ausgeglichen, dem Ausgleich zum 1:1 durch Gisinger ging ein herrlicher direkt durchgespielter Angriff über Gisinger – Dür – Crescenti – Gisinger voraus. Halbzeitstand 1:1 verdient.

Koblach kam mit viel Schwung aus der Kabine und übernahm die Initiative. Spielentscheidend war dann wahrscheinlich ein vergebener Elfmeter von Feldkirch in der 75. Minute. Das spielte den Koblachern in die Karten. Das eingewechselte Toptalent Yasin Ayhan brachte viel neuen Schwung und leitete Angriff auf Angriff ein. In Minute 82 dann Elfmeter für Koblach, Alessandro Crescenti verwandelte souverän. In der Nachspielzeit noch das entscheidende 3:1 für Koblach, wunderbar herausgespielt durch den jüngeren der Brüder Yasin Ayhan und vollendet durch Torschütze Sinan Ayhan. Fazit: Etwas glücklich – am Ende aber doch nicht unverdient der Auswärtssieg der Koblacher beim Tabellenführer in Feldkirch!“

Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Koblach besetzt momentan mit 18 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 22:22 ausgeglichen. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Peter Dach FC Koblach momentan auf dem Konto. FC Koblach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während Feldkirch am kommenden Samstag SK CHT Austria Meiningen empfängt, bekommt es Koblach am selben Tag mit FC Mohren Dornbirn Juniors zu tun.

Vorarlbergliga: FC Blau Weiß Feldkirch – Peter Dach FC Koblach, 1:3 (1:1)

95 Sinan Ayhan 1:3

80 Alessandro Crescenti 1:2

40 Phillip Gisinger 1:1

5 David Schnellrieder 1:0

