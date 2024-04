VfB Bezau sichert sich in Riefensberg einen Zähler

Details Freitag, 05. April 2024 23:02

Am Freitag trennten sich FC Riefensberg und VfB Bezau unentschieden mit 1:1. Wälderhaus VfB Bezau zog sich gegen Riefensberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte VfB Bezau mit 4:3 gesiegt.

Fliesen Jams FC Riefensberg ging durch Patrick Bilgeri in der 14. Minute in Führung. Manuel Kohler nutzte die Chance für Wälderhaus VfB Bezau und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Luca Natter erwies VfB Bezau einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (64.). Der Gast hielt tapfer dagegen und erkämpfte sich in Unterzahl ein 1:1-Unentschieden.

Bei FC Riefensberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Sicherlich ist das Ergebnis für die Gastgeber nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Acht Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Riefensberg derzeit auf dem Konto. Fliesen Jams FC Riefensberg blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Wälderhaus VfB Bezau belegt momentan mit 20 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat VfB Bezau momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Wälderhaus VfB Bezau der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

FC Riefensberg tritt am kommenden Samstag bei SV frigo Ludesch an, VfB Bezau empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Vorarlbergliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – Wälderhaus VfB Bezau, 1:1 (1:1)

31 Manuel Kohler 1:1

14 Patrick Bilgeri 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.