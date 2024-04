Johannes Kaufmann rettet SPG Großwalsertal einen Punkt gegen Fussach

Details Samstag, 06. April 2024 21:19

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SPG Großwalsertal und SC Fussach mit 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war poolfolio SC Fussach mitnichten.

Fussach kam gegen Großwalsertal zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte SC Fussach einen 3:0-Sieg gefeiert.

Die Gäste gingen durch Volkan Akyildiz in der achten Minute in Führung. Hannes Rinderer nutzte die Chance für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Akyildiz versenkte die Kugel zum 2:1 (53.). Für das 2:2 von SPG Großwalsertal zeichnete Johannes Kaufmann verantwortlich (79.). Schließlich gingen Großwalsertal und Fussach mit einer Punkteteilung auseinander.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

Poolfolio SC Fussach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von SC Fussach derzeit nicht. Drei Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Fussach derzeit auf dem Konto.

Siege waren zuletzt rar gesät bei poolfolio SC Fussach. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück. SPG Großwalsertal blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Großwalsertal tritt am kommenden Samstag bei Wälderhaus VfB Bezau an, SC Fussach empfängt am selben Tag Kaufmann Bausysteme FC Bizau.

Vorarlbergliga: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – poolfolio SC Fussach, 2:2 (1:1)

79 Johannes Kaufmann 2:2

53 Volkan Akyildiz 1:2

30 Hannes Rinderer 1:1

8 Volkan Akyildiz 0:1

