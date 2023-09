1:14, Unbeschreiblich! Wiener Viktoria 1b zerlegt FC Mariahilf zu Hause

Details Sonntag, 17. September 2023 12:12

In der 1. Klasse A trafen FC Mariahilf und die Wiener Viktoria 1b aufeinander. Beide Mannschaften hatten sehr unterschiedliche Anfangsrunden. Die Gäste konnten bis jetzt ihren Ambitionen gerecht werden und das Punktemaximum erzielen. Mariahilf hingegen steht unten an der Tabelle ohne einen einzigen Punkt. Also war die Favoritenrolle klar, Schiedsrichterin Lara Anderson pfiff die Partie pünktlich um 16 Uhr an.

Wiener Viktoria Chancen für ein ganzes Spiel

Manche der 50 Zuschauer waren noch nicht mal bereit und die Truppe von Trainer Rade Djokic eröffnete nach nur drei Minuten ein Torfestival. Innerhalb der nächsten 15 Minuten blickte man mit großen Augen auf die Anzeigetafel, 0:4. Viktoria eindeutig mindestens eine Klasse über dem Gegner. In Minute 23 kam kurz Hoffnung bei der Heimmannschaft auf. Man erzeilte das 1:4, doch die Gäste machten bis zur Pause klare, wer hier drei Punkte mitnimmt. Nach 45 Minuten ging es mit der Vorentscheidung und einem 1:6 in die Halbzeitpause. Hier war jedem klar wer gewinnt, nur die Höhe entschied sich im zweiten Durchgang.

Klares Zeichen für das Saison-Ziel

Nach 15 Minuten Pause kam es auf beiden Seiten zu jeweils zwei Wechseln. Eine gute Möglichkeit, diversen Spielern eine Chance zu geben sich zu präsentieren. Wiener Viktoria änderte nichts am Tempo, weiterhin spielte man selbstbewusst auf und dachte nicht einmal daran, einen Gang runterzuschalten. Wieder drei Minuten nach Anpfiff und schon musste der Mariahilf-Schlussmann Nico Brnoviak zum siebten Mal hinter sich greifen. In den nächsten fünf Minuten gab es noch einen Doppelschlag der Gäste. Offensivmann Dreitonit Loshaj machte seinen Dreierpack perfekt, doch nicht nur er schaffte drei Tore heute. Einwechselspieler Said Nurzad konnte sich mit seinem Hattrick in den Top-3 der Torschützenliste positionieren. Weitere Wechsel und vor allem Tore der Gäste kamen noch bis zu Ende dazu. Schlussendlich konnte man mit einem 1:14 ein Ausrufezeichen für die kommenden Gegner setzen und zeigt klar, worum man diese Saison spielen möchte. Nächste Woche muss sich der aktuelle Tabellenführer gegen Akdenizgücü Wien beweisen, die bis jetzt auch keine Niederlage haben. Für Mariahilf geht es gegen real Anatolia, die bis jetzt auch null Punkte sammeln konnten.

Stimme zum Spiel

Rade Djokic (Trainer Wiener Viktoria 1b): "Unser Ziel ist kein Geheimnis, wir wollen weiter nach oben. Dieses Ziel hat dieses Jahr Priorität. Dafür muss man in jedem Spiel 100 % geben und auch bevorzugt zu null spielen. Mit der Leistung und der Chancenauswertung bin ich zufrieden, auf gutem Rasen wäre sicher noch mehr möglich. Ein verdienter Sieg auch in der Höhe, das Ergebnis sagt schon genug."

