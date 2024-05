Nach 0:2: LAC-Inter knöpft überlegenem Leader First Vienna FC Amateure Punkt ab

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 19:17

Ein dramatisches Match in der 25. Runde der 2. Landesliga Wien zwischen First Vienna FC Amat. und LAC-Inter endete mit einem spannenden 3:3-Unentschieden. Die Zuschauer im Stadion erlebten eine Achterbahn der Gefühle, als die Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Besonders in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Vienna büßt damit zwar etwas Vorsprung auf Ostbahn ein, liegt fünf Runden vor Schluss aber noch immer sieben Punkte voran.

Erste Halbzeit: Vorteil für First Vienna FC Amat.

Das Spiel begann mit hohem Druck der First Vienna FC Amateure, die in gelben Trikots und blauen Hosen spielten. Schon in der 11. Minute erzielte Hakija Mahmutovic nach einer präzisen Hereingabe das 1:0. Die Gastgeber ließen nicht locker und Mahmutovic hatte weitere Chancen, traf aber unter anderem nur die Außenstange. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Mahmutovic auf 2:0 (44. Minute), als er am kurzen Pfosten geschickt agierte und den Ball ins Netz setzte.

Zweite Halbzeit: Dramatische Wendungen und ein Last-Minute-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel zeigte LAC-Inter, dass sie noch lange nicht aufgegeben hatten. Moritz Urbanski, einer der auffälligsten Spieler bei den Gästen, nutzte eine Unachtsamkeit der Vienna-Abwehr und verkürzte in der 47. Minute auf 2:1. Dies war nur der Anfang einer Aufholjagd, denn in der 74. Minute traf Urbanski erneut und glich zum 2:2 aus, nachdem er eine Flanke von rechts im Netz unterbrachte.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Schlussphase. In der 90. Minute wurde Antonio Paric für First Vienna FC zum Helden, als er einen Foulelfmeter sicher zum 3:2 verwandelte. Doch die Freude währte nur kurz. Marian Reitzer, der kurz zuvor eingewechselt worden war, erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit den 3:3 Endstand. Sein fulminanter Schuss unter die Latte ließ die Gästefans jubeln und sorgte für einen dramatischen Abschluss eines unvergesslichen Spiels.

2. Landesliga: Vienna Amateure : LAC-Inter - 3:3 (2:0)

96 Marian Reitzer 3:3

92 Antonio Paric 3:2

74 Moritz Urbanski 2:2

47 Moritz Urbanski 2:1

44 Hakija Mahmutovic 2:0

11 Hakija Mahmutovic 1:0

Foto: First Vienna

