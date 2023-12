Yozgatspor Wien schlägt FC Mariahilf nach Rückstand klar

Details Sonntag, 10. Dezember 2023 20:30

Yozgatspor Wien setzte sich standesgemäß gegen FC Mariahilf mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Yozgatspor Wien. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Allerdings führten die Mariahilfer mit 1:0, musste sich aber noch geschlagen geben.

Führung für Mariahilf

In der ersten Minute ging Mariahilf in Front. Ogieriakhi bringt die Gäste nach 35 Sekunden per Flachschuss in Führung. Er bekommt im Strafraum den Ball und trifft in rechte Eck. Yozgatspor Wien brachte das Netz in Minute 15 für den Ausgleich zum Zappeln - Sari gleicht unter gütiger Mithilfe des Tormanns mit einem direkten Freistoß von links außen aus. Dann hat Mariahilf Pech: Nach einer Hereingabe von rechts nimmt Esewi Ogieriakhi den Ball am kurzen Eck direkt und trifft nur die Außenstange. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Yozgatspor dreht Spiel

Yozgatspor Wien stellte mit dem 2:1 in der 50. Minute die Weichen auf Sieg. Gül trifft per direktem Freistoß, da hat Nico Brnoviak nicht gut ausgesehen. Mit der Führung der Gastgeber ist die Partie etwas ruhiger geworden, die Gäste versuchen auf den Ausgleich zu spielen, die Mittel dazu fehlen aber ein wenig. Die Heimmannschaft witterte ihre Chance und schoss den Ball zum 3:1 ein (80.) - Külekci kommt nach einer Hereingabe von rechts am 11er an den Ball überspielt einen Verteidiger und schießt flach ins linke Eck. Yozgatspor Wien baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.) - Okan Gültekin trifft mit einem Weitschuß aus über 20 Metern zum Endstand. Schließlich strich Yozgatspor Wien die Optimalausbeute gegen FC Mariahilf ein.

Yozgatspor Wien schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 17 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. Yozgatspor Wien bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Mariahilf ist Yozgatspor Wien weiter im Aufwind.

Mit 96 Gegentreffern hat FC Mariahilf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 7,38 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit lediglich einem Zähler aus 13 Partien steht Mariahilf auf dem Abstiegsplatz. Die Misere von FC Mariahilf hält an. Insgesamt kassierte Mariahilf nun schon acht Niederlagen am Stück.

Aufstellungen:

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic (K) - Ali Gül, Mehmet Ugurhan - Okan Gültekin, Firat Sari, Gökhan Külekci, Emrah Sönmez, Serhat Görgülü - Adem Arslanfer, Sener Altuntas, Tuncay Ugurhan



Ersatzspieler: Ismail Gök, Alperen Kececi



Trainer: Cetin Kilic

Mariahilf: Nico Brnoviak, Firat Uludag, Milos Nikolic, Alexander Krach, Zeiad Boulis Tahan, Esewi Ogieriakhi, Marcel Tomek (K), Najib Ali, Max Geromin, Markus Jose, Sergio Daza Avalos



Ersatzspieler: Krystian Szpiczak, Said Salim, Teo Gutmann, Raoul Plieseis, Irfan Konjuhi



Trainer: Jürgen Sladek

1. Klasse A: Yozgatspor Wien – FC Mariahilf, 4:1 (1:1)

93 Okan Gueltekin 4:1

80 Goekhan Kuelekci 3:1

50 Ali Guel 2:1

15 Emrah Soenmez 1:1

1 Esewi Ogieriakhi 0:1

