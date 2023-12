ASK Erlaa Torpedo 03 im Torrausch - 9:0 gegen FC Mariahilf

Details Samstag, 16. Dezember 2023 21:12

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich im Nachtragsspiel FC Mariahilf und ASK Erlaa Torpedo 03 mit dem Endstand von 0:9. Damit wurde ASK Erlaa Torpedo 03 der Favoritenrolle vollends gerecht. Schon zur Pause führten die Gäste mit 4:0 und das Spiel war entschieden.

Erlaa legt vor

Vor 10 Zuschauern traf Patrick Makocki zum 1:0 (2.) - er bringt die Gäste nach etwa 40 Sekunden mit einem Flachschuss ins rechte Eck in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Sayed Rohullah Hashemi per Elfer den Vorsprung von ASK Erlaa Torpedo 03. Mit dem 3:0 durch Alexander Drahosch schien die Partie bereits in der 30. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben - nach einer Ecke von links bringen die Gastgeber den Ball nicht weg, und eine weitere Hereingabe von links köpft Drahosch aus kurzer Distanz ein. Mit dem 4:0 von Makocki durch einen weiteren Elfer für ASK Erlaa Torpedo 03 war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Der Unparteiische schickte Sergio Daza Avalos von Mariahilf kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (41.). Mit einer deutlichen Führung von ASK Erlaa Torpedo 03 ging es in die Halbzeitpause.

Klare Sache

In der 52. Minute legte Paiman Noori zum 5:0 zugunsten von ASK Erlaa Torpedo 03 nach - Makocki schickt Noori, der den Ball flach am Tormann vorbei ins rechte Eck schiebt. Makocki schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 6:0 für ASK Erlaa Torpedo 03 in die Höhe - er trifft per Kopf nach einer Flanke von rechts. Durch den Platzverweis von Milos Nikolic geriet FC Mariahilf in der 71. Minute in doppelte Unterzahl. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte. Dann sah auch noch Marcel Tomek in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für die Gastgeber gelaufen. Hashemi (82.) und Noori (89.) brachten ASK Erlaa Torpedo 03 mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Schließlich war das Schützenfest für ASK Erlaa Torpedo 03 beendet und Mariahilf gnadenlos vorgeführt.

Mit 105 Gegentreffern hat FC Mariahilf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, Mariahilf musste durchschnittlich siebeneinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. FC Mariahilf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse A markierte weniger Treffer als Mariahilf. Die Misere von FC Mariahilf hält an. Insgesamt kassierte Mariahilf nun schon neun Niederlagen am Stück.

ASK Erlaa Torpedo 03 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt FC Mariahilf dann im nächsten Spiel Margaretner AC, während ASK Erlaa Torpedo 03 am gleichen Tag bei FC Akdenizgücü Wien antritt.

Aufstellungen:

Mariahilf: Günther Kainer, Firat Uludag, Teo Gutmann, Milos Nikolic, Alexander Krach, Zeiad Boulis Tahan, Marcel Tomek (K), Najib Ali, Max Geromin, Markus Jose, Sergio Daza Avalos



Ersatzspieler: Frederic Stanek, Said Salim, Moslim Sardari, Irfan Konjuhi, Valentin Petzelbauer



Trainer: Jürgen Sladek

ASK Erlaa Torpedo 03: Aleksandar Miljkovic, Sanel Alibegovic, Lukas Wenzel, Sayed Amir Ali Hashemi, Ahmad Muuse, Cafer Cakir (K), Sayed Rohullah Hashemi, Alexander Drahosch, Ahmed Hassan, Elias Schemel, Patrick Makocki



Ersatzspieler: Nikola Jenic, Samed Günay, Milos Peric, Luca Laimer, Paiman Noori



Trainer: Thomas Hlusicka

1. Klasse A: FC Mariahilf – ASK Erlaa Torpedo 03, 0:9 (0:4)

89 Paiman Noori 0:9

82 Sayed Rohullah Hashemi 0:8

67 Samed Guenay 0:7

55 Patrick Makocki 0:6

52 Paiman Noori 0:5

35 Patrick Makocki 0:4

30 Alexander Drahosch 0:3

12 Sayed Rohullah Hashemi 0:2

2 Patrick Makocki 0:1

