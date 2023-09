Horror-Zusammenprall überschattet WBC-Erfolg

Details Montag, 11. September 2023 23:37

Am Samstag, dem 9. September, trafen der ASV Gartenstadt und WBC-Freiheit aufeinander. Dieses Wochenende fand die 2. Runde der 1. Klasse B statt. Beide Teams konnten bereits im ersten Spiel einen Sieg feiern, doch nur einer kann die Siegerserie fortsetzen. Die Partie wurde am ASKÖ-Platz ausgetragen und 35 Zuschauer waren vor Ort. Um 15 Uhr pfiff Schiedsrichter Wassil Vasilev die Partie an.

WBC-Doppelschlag erwischte unaufmerksame Gartenstädter

Eine in den ersten Minuten noch recht ausgeglichene Partie nahm eine schnelle Wendung. Bereits in der siebten Spielminute sorgte ein Lochpass für Probleme in der Gartenstädter-Abwehr. Der Verteidiger konnte den Ball nur mehr weg spitzeln, genau in den Lauf der WBC-Offensivmänner. Mit einem Querpass brachte Sanel Verladzic seine Mannschaft dadurch mit 0:1 in Führung. Nicht einmal zehn Minuten später stand es schon 0:2 für die Gäste. Gartenstadt-Verteidiger Artur Zaduryan hatte Pech an diesem Tag und erzielte ein Eigentor. Danach nahm die Partie wieder den Charakter der ersten fünf Minuten an. Ein ausgeglichenes Spiel mit Offensiv-Akzenten auf beiden Seiten. Bis auf eine gelbe Karte änderte sich nichts am Spielbericht. WBC-Freiehit bringt die 0:2 Führung in die Pause.

Erneuter Doppelschlag bringt Vorentscheidung für WBC

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Gartenstadt leichte Vorteile gegenüber den Gästen, doch man tat sich einfach schwer an diesem Tag einen Weg durch die WBC-Defensive zu finden. Wie ist es im Fußball dann oft der Fall ist, bekommt man sofort dafür die Rechnung. WBC-Freiheit schlug erneut mit einem Doppelschlag zu. Diesmal dauerte es nur drei Minuten. Man stellt auf 0:4 nach 53 Spielminuten, damit war das Spiel mit ziemlicher Sicherheit entschieden. Gartenstadt gab sich aber noch nicht auf. Nach mehreren Wechseln schoss man noch durch einen Eckball das 1:4. Ein Funken Hoffnung für die Heimmannschaft. Doch WBC konterte nach gerade einmal fünf Minuten mit dem 1:5 Endstand. Ein Alleingang von Sanel Veladzic, der damit seinen Dreierpack an diesem Wochenende komplett machte. Doch der ganze Spielverlauf rückte im Moment des Zusammenpralls zwischen dem WBC-Tormann und einem Gartenstädter-Flügelspieler in den Hintergrund. Eine starke Verletzung im Gesichtsbereich vor allem bei den Zähnen waren die Folgen für den WBC-Schlussmann. Er musste daraufhin das Spiel beenden und mit einem Krankenweg ins Spital fahren.

Stimme zum Spiel

Maximilian Gradischnig (Spieler ASV Gartenstadt)

"Leider konnten wir an unseren Erfolg von letzter Woche nicht anknöpfen und unseren Match-Plan am Platz umsetzen. Die schnellen Doppelschläge ließen wir viel zu leicht zu und unterstrichen unsere Mannschafts-Leistung. Dennoch haken wir das Spiel ab und sind schon im Fokus auf nächste Woche."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.