Ex-Rapidler Mario Sonnleitner übernimmt Trainerjob bei Schlusslicht ASV 13

Dienstag, 30. April 2024

Der ASV 13 rangiert abgeschlagen als Tabellenschlusslicht in der Wiener Stadtliga, zuletzt verlor man auch das wichtige Duell mit dem Simmeringer SC. Am Montag wurde nun bekannt, das Trainer Gerhard Frey das Handtuch geworfen hat. Der neue Mann ist sein Co-Trainer und damit ein bekannter Name im österreichischen Fußball. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Sonnleitner, hier noch im Dress des TSV Hartberg in der Bundesliga

Mario Sonnleitner übernimmt die Agenden von Frey, der am Montag das Handtuch warf. Sonnleitner stieß erst im Winter sensationell zu den Hietzingern, um Frey zu unterstützen. Jetzt übernimmt er als Cheftrainer.

Foto: RIPU

