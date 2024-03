Dank Sieg im Spitzenspiel: ASV Gartenstadt zieht mit WBC-Freiheit gleich

Details Sonntag, 24. März 2024 20:41

WBC-Freiheit behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:4-Schlappe gegen ASV Gartenstadt nicht in bester Verfassung. Das Hinspiel bei Gartenstadt hatte WBC-Freiheit schlussendlich mit 5:1 gewonnen. In der Tabelle liegen damit jetzt beide Klubs gleichauf. WBC-Freiheit hat aber das bessere direkte Vorverhältnis.

Blitzstart der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASV Gartenstadt bereits in Front. Fahrettin Kaya , BA markierte in der dritten Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Alberto Susnjara (7.). Rami Ben Ali schoss für WBC-Freiheit in der zehnten Minute das erste Tor. BA schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ausschluss bei WBC-Freiheit

Numerisch ins Hintertreffen geriet WBC-Freiheit in der 59. Minute, als Mirsad Osmic mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Für das 4:1 von Gartenstadt sorgte Kevin Bielec, der in Minute 82 zur Stelle war. Das 2:4 von WBC-Freiheit stellte Samer Alsharif sicher (88.). Am Schluss siegte ASV Gartenstadt gegen die Gastgeber.

Offensiv konnte Gartenstadt in der 1. Klasse B kaum jemand das Wasser reichen, was die 56 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. ASV Gartenstadt scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Gartenstadt behauptet nach dem Erfolg über WBC-Freiheit den zweiten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

In zwei Wochen, am 07.04.2024, tritt WBC-Freiheit bei Penarol Wien an, während ASV Gartenstadt einen Tag früher FC Patron empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir haben uns vorgenommen, heute ab der 1. Minute 100 Prozent da zu sein und wussten um der Bedeutung des wichtigen Spiels. Wir haben 2 schnelle Tore gemacht und ließen uns auch durch das Gegentor nicht verunsichern und konnten vor der Pause das wichtige 3:1 erzielen. Nach der Pause wussten wir, dass WBC drücken wird aber wir konnten sehr gut dagegenhalten und mit dem 4:1 war das Spiel zu unseren Gunsten entschieden. Hervorzuheben ist, dass die gesamte Mannschaft heute durch enormen Einsatz und Leidenschaft überzeugt hat und auch spielerisch heute ein ausgezeichnetes Spiel absolviert hat."

Aufstellungen:

WBC-Freiheit: Holger Hüffel, Robert Hohenecker, Simon Eisl, Omid Amini, Thomas Bürringer, Philipp Potlacnik (K), Mirko Kosovic, Sanel Veladzic, Rami Ben Ali, Mirsad Osmic, Robert Krnjic



Ersatzspieler: Lukas Berger, Ramy Al Ali, Samer Alsharif, Besnik Krasniqi, Samiollah Ahmadi, Benjamin Ramadani



Trainer: Daniel Meyer

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Simon Kern, Johannes Swoboda - Nino Vincetic, Alberto Susnjara, Agron Meta, Ivan Lovrinovic, Tom Rüdiger - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Mario Bojic, Kevin Bielec, David Hirner, Semih Serbest



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: WBC-Freiheit – ASV Gartenstadt, 2:4 (1:3)

88 Samer Alsharif 2:4

82 Kevin Bielec 1:4

39 Fahrettin Kaya 1:3

10 Rami Ben Ali 1:2

7 Alberto Susnjara 0:2

3 Fahrettin Kaya 0:1

