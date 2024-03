UD Süssenbrunn schießt Prater SV aus dem Stadion

Details Montag, 25. März 2024 18:48

UD Süssenbrunn erteilte Prater SV eine Lehrstunde: 9:0 hieß es am Ende für UD Süssenbrunn. An der Favoritenstellung ließ UD Süssenbrunn keine Zweifel aufkommen und trug gegen Prater SV einen Sieg davon. UD Süssenbrunn hatte Prater SV im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Klare Sache

Mit einem schnellen Doppelpack (37./41.) zum 2:0 schockte Emir Jusic Prater SV. UD Süssenbrunn gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Die Gäste bauten die Führung aus, indem Julian Bellak zwei Treffer nachlegte (46./63.).

Prater SV chancenlos

Innerhalb weniger Minuten trafen Jusic (75.) und Bellak (76.). Damit bewies UD Süssenbrunn nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Für das 7:0 und 8:0 war Milos Vidakovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (80./88.). Den Vorsprung von UD Süssenbrunn ließ Jusic in der 90. Minute anwachsen. Schließlich beendete der Unparteiische die Misere von Prater SV, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim Gastgeber. Die mittlerweile 61 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Prater SV bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Prater SV kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Prater SV festigte UD Süssenbrunn den dritten Tabellenplatz. Bei UD Süssenbrunn greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 20 Gegentoren stellt UD Süssenbrunn die beste Defensive der 1. Klasse B.

Der Motor von Prater SV stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei UD Süssenbrunn, wo man insgesamt 33 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz belegt.

Beide Mannschaften sind wieder in zwei Wochen gefordert. Am 07.04.2024 empfängt Prater SV FC Brigittenau, während UD Süssenbrunn einen Tag zuvor bei Bozok Wien antritt.

Aufstellungen:

Prater SV: Gürkan Ulutas - Branislav Karan (K), Ezatullah Arabzadeh, Amobi Kalu - Mohamed Fadel, Milenko Lestaric, Angelo Vetchy, Nasim Khodadad, Sabayon Sultani - Kadir Peker, Christopher Okoko



Ersatzspieler: Khaled Rahmati, Dejan Vojinovic, Dragan Janicijevic, Marius Oloi, Darko Pavlovic



Trainer: Alexander Rakowitz UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Dominik Laggner, Florian Straube, Julian Bellak, Emir Jusic, Markus Postenrieder, Daniel Petschning, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Angelo Katusa, Manuel Bergner, Milos Vidakovic, Marcel Schoderböck



Trainer: Thomas Irsigler

Schiedsrichter & Assistenten

1. Klasse B: Prater SV – UD Süssenbrunn, 0:9 (0:3)

90 Emir Jusic 0:9

88 Milos Vidakovic 0:8

80 Milos Vidakovic 0:7

76 Julian Bellak 0:6

75 Emir Jusic 0:5

63 Julian Bellak 0:4

46 Julian Bellak 0:3

41 Emir Jusic 0:2

37 Emir Jusic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.