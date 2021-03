Die Besten Spieler der Hinrunde - heute im wordrap Tobias Fischer

Details Sonntag, 28. Februar 2021 20:20

Nachdem der Sportgipfel am Freitag zwischen Vertretern aus allen Bereichen des Sports und der österreichischen Bundesregierung ohne konkrete Ergebnisse blieb, steht das runde Leder auch in der 2. Landesliga weiterhin still. ligaportal.at möchte die fußballfreie Zeit dennoch nützen, um euch die Gelegenheit zu geben, die Top Spieler der Liga auch von ihrer privaten Seite kennnen lernen zu können. Heute lest ihr unter anderem, was das Erfolgsrezept des NAC-Goalgetters und Führenden der Torschützenliste, Tobias Fischer, ist, für welchen Verein er einmal auflaufen möchte und was er von Trainer Markus Buchinger hält.

Alter: 20

Lieblingsessen: Schnitzel

Hobbies: Fußball spielen, Rad fahren, generell Fitness

Wein oder Bier: Wein

Beruf: Mechatroniker bei der ÖBB

schönster Sieg: in dieser Saison der Sieg gegen Simmering

größter Erfolg: Führender der Toschützenliste zu sein

bitterste Niederlage: das 2:7 gegen Ostbahn XI

Mein Ritual vor dem Match: kurz vor dem Aufwärmen möchte ich alleine sein und höre ein paar Minuten motivierende Musik mit meinen Kopfhörern

Interesse von höherklassigen Vereinen: gibt es, allerdings nichts Konkretes

In 5 Jahren sehe ich mich: in der Regionalliga

Der Verein, für den ich einmal spielen möchte: Wiener Sport-Club (Traditionsverein mit vielen Fans)

Corona: schrecklich

Lockdown: Katastrophe

Meister in der 2. LL wird: ich glaube daran, dass wir das noch schaffen können, daher der NAC

Absteigen wird: L.A. Riverside

NAC ist für mich: ein sehr wichtiger Verein, zu dem ich eine enge Bindung aufgebaut habe

In der trainingsfreien Zeit halte ich mich fit mit: Rad fahren, Outdoor-Aktivitäten

Die Sehnsucht nach Fußball in Worte gefasst: intensiv

Der Spaßvogel in der Mannschaft: Dominik Hofer

Im Trainingsspiel spiele ich ungern gegen: Jan Stärker

Mein Lieblingsverein: Rapid Wien

Mein Kindheitsidol: Christiano Ronaldo

Der beste Spieler mit dem ich je zusammen gespielt habe: Dalibor Velimirovic (aktuell bei Rapid)

Xbox oder Play Station: Play Station

Mein Erfolgsrezept: Harte Arbeit und ein ausgewogenes Leben

Markus Buchinger: hervorragend, ihm habe ich sehr viel zu verdanken

Ligaportal: interessant und spannend

Alexander Kögler

