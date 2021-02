Top Spieler der Hinrunde - Manuel Jagschitz im wordrap

Details Sonntag, 28. Februar 2021 14:36

Nachdem der Sportgipfel am Freitag zwischen Vertreten aus allen Bereichen des Sports und der österreichischen Bundesregierung ohne konkrete Ergebnisse blieb, steht das runde Leder auch in der 2. Landesliga weiterhin still. ligaportal.at möchte die fußballfreie Zeit dennoch nützen, um euch die Gelegenheit zu geben, die Top Spieler der Liga auch von ihrer privaten Seite kennnen lernen zu können. Heute lest ihr unter anderem, was der Kapitän des 1. Simmeringer SC, Manuel Jagschitz, zu seiner Ostbahn XI Vergangeheit sagt, was er sich zum 30. und dem Verein zum 110. Geburtstag wünscht und welche Eigenschaften ihn seiner Meinung nach zu einem guten Kapitän machen.

Alter: 29 (werde im März 30)

Zum 30er wünsche ich mir: Gesundheit

Lieblingsessen: Nudeln

Hobbies: Zeit mit Familie und Freunden verbringen

Wein oder Bier: Bier

Beruf: Angestellter in der PVA

Schönster Sieg: jeder Sieg ist ein Traum

Größter Erfolg: in der RLO gespielt zu haben

Bitterste Niederlage: der vermeintliche Abstieg mit Schwechat

Corona: nervig

Lockdown: noch nerviger

Meister in der 2. LL wird: Heuer niemand mehr, in Zukunft hoffentlich Simmering

Absteigen wird: Gersthof (sofern die Saison gewertet wird)

Simmering ist für mich: Ein familiärer Verein, wo das Training jedes Mal aufs Neue Spaß macht

In der trainingsfreien Zeit halte ich mich fit mit: Laufen und Fahrrad fahren

Die Sehnsucht nach Fußball in Worte gefasst: unbeschreiblich

Der Spaßvogel in der Mannschaft: Tunar Kadir

Dem Verein wünsche ich zum 110. Geburtstag: Meistertitel und Aufstieg

Mein Lieblingsverein: Machester United

Mein Kindheitsidol: Thomas Mandl

Der beste Spieler mit dem ich je zusammen gespielt habe: David Alaba und Aleksandar Dragovic (im Nachwuchs bei der Wiener Austria)

Beim Schusstraining fürchte ich die Schüsse von: Niemandem

Xbox oder Playstation: Playstation

Ostbahn XI Vergangenheit: schöne Zeit, teils erfolgreich mit einem traurigen Abschluss, nachdem Herr Pfeiffer verstorben ist.

Norbert Barisits: ein sehr guter Trainer mit viel Erfahrung und sehr viel sportlichem Wissen

Folgende Eigenschaften machen mich zu einem guten Kapitän: offen in einer Kommunikation, verstehe mich jungen wie mit alten Speilern und versuche allen weiter zu helfen.

Alexander Kögler

