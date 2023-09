LAC mit knappen Erfolg zu Hause gegen TWL Elektra 1b

Details Montag, 11. September 2023 17:07

Am vierten Spieltag ging es für LAC-Inter gegen den Aufsteiger TWL Elektra 1b, die Zweitmannschaft von TWL Elektra (RLO). Beide Mannschaften konnten an den vergangenen drei Spieltagen in der 2. Landesliga mehrere Punkte einsammeln und waren bereit, das am Sonntag fortzusetzen. Das Spiel wurde von Dominic Schilcher geleitet und pünktlich um 10:15 angepfiffen. Die zwei jungen Teams waren bereit, den knapp 100 Zuschauern am LAC-Platz ein spannendes Fußballspiel zu bieten.

LAC bringt Führung in die Pause

LAC war von der ersten Minute an besser im Spiel, man lief den Gegner hoch an. Dadurch wurden vermehrt Ballgewinne in der gegnerischen Gefahrenzone erzwungen. Einige Tor-Chancen in den Anfangsminuten von der Heimmannschaft führten aber nicht zu einem Tor-Erfolg. Weiterhin blieb es bei einem offenen 0:0. In der 26. Spielminute war es dann aber soweit und LAC-Inter belohnte sich für den guten Start. Eine Freistoß-Standard-Siutation von der Seite reicht aus und Tobias Ulbing stellt auf 1:0. Nun waren die Gäste gefordert und bis zum Ende der ersten Halbzeit gab man alles. Ein intensives Pressing wurde aufgefahren, man gab der Heimmannschaft wenig Raum und versuchte bis zum Pausenpfiff den Spielstand noch zu beeinflusssen. Doch alles half nicht, LAC stand kompakt und sicher, kein Durchkommen für die Gäste.

Ein offener Schlagabtausch bis zum Schluss

Der zweite Durchgang ging gleich weiter wie der erste aufgehört hat. Ein hin und her, beide Mannschaften hatten wieder die nötigen Kräfte gesammelt. TWL Elektra immer noch im Pressing und ließ dem Gegner wenig Raum. LAC tat sich schwer und versuchte vermehrt auf Konter zu lauern. Die Möglichkeiten waren da, aber man konnte die Führung nicht ausbauen. Bis zum Ende wurde es aber vor dem LAC-Tor sehr gefährlich. Die Gäste vergaben drei 100-prozentige Tor-Chancen, Tormann Dario Kurevija hielt die drei Punkte für seine Mannschaft fest, ein starker Rückhalt für seine Mannschaft. Anschließend musste sich die Truppe von Vedran Stojak in einem spannenden Spiel zum Schluss mit 1:0 geschlagen geben. Damit überholt LAC-Inter auch die Gäste in der Tabelle, man steht nun mit acht Zählern an Position vier. Nur drei Plätze weiter hinten mit zwei Punkten weniger, steht TWL Elektra 1b.

Stimme zum Spiel

„Meiner Meinung nach war der Sieg über die vollen 90 Minuten verdient. Natürlich war auch eine starke Tormann-Leistung sehr wichtig an dem Tag. Ich bin aktuell wirklich zufrieden mit meiner jungen Mannschaft und freue mich auf die Arbeit mit den Spielern. Leider fehlen uns immer noch wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen…“

