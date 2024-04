Red Star Penzing ringt Dinamo Helfort nieder

Details Freitag, 26. April 2024 22:29

"Wenn wir unsere Torchancen zu Beginn des Spiel nutzen, kann es dann auch in unsere Richtung ausgehen." So musste Stefan Coric mit seinem SV Dinamo Helfort 15 bei SC Red Star Penzing eine 1:3-Niederlage hinnehmen und verabschiedete sich damit wohl endgültig aus dem Meisterrennen. Tabellenführer Sportunion Mauer siegte bei SV Donau nämlich mit 2:1 und hat nun 6 Punkte Vorsprung in der Tabelle.

Topchancen ausgelassen

Gleich zu Beginn der Partie hätten die Gäste den Ausgang des Spiels aktiv beeinflussen können, hatten durch Stefan Gratt zwei Top-Chancen auf die Führung. Doch stattdessen zeigten sich die Hausherren im Anschluss Derby frischer und konnten sich im Gegensatz zur Coric-Elf auch belohnen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung im rechten Mittelfeld fuhren Red Star einen blitzschnellen Konter und stellte durch Deniz Obradovic auf 1:0 (24.). Wenig später das 2:0: nach einem Outeinwurf, kam es im Strafraum zum Gestocher und Roman Sturzeis erhöhte den Vorsprung von SC Red Star Penzing (31.). "Wir haben uns in Halbzeit eins auch nicht wirklich gut präsentiert", musste Coric anmerken.

Hop oder Drop

Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste dann viel riskieren und liefen in einen weiteren Konter. Erneut war es Deniz Obradovic, der die Chance im Gegenzug eiskalt nutzte (56.). Trainer Coric sah, nachdem er die Coaching-Zone verlassen hatte, kurz darauf die Rote Karte. Für das 1:3 von SV Dinamo Helfort zeichnete Besnik Mala verantwortlich (62.). Ivkic hätte dann noch alleine vor dem Tor verkürzen können und zumindest ein Elfmeter wäre für die Gäste auch noch zu geben gewesen. Schlussendlich änderte sich aber nichts mehr am Spielstand.

Stefan Coric: "Wenn wir unsere Torchancen zu Beginn des Spiel nutzen, kann es dann auch in unsere Richtung ausgehen. So muss man sagen, dass wir heute einfach nicht wach genug waren und Red Star den Sieg auch mehr wollte. Das ist aber nach dieser Saison bisher auch völlig in Ordnung. Erstmals seit 8 Jahren haben wir gegen Red Star und erstmals in dieser Saison haben wir gegen eine andere Mannschaft als Union Mauer verloren. Damit können wir leben. Kompliment an das Trainerteam und die Mannschaft, die Woche für Woche ihre Leistungen bringen. Da kann man ihnen auch einmal einen solchen Abend zugestehen."

Am kommenden Sonntag tritt SC Red Star Penzing bei WAF pinova Telekom an, während SV Dinamo Helfort einen Tag zuvor SV Donau empfängt.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini, Eghosa Osarodion - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Luca Kreuzer, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Thomas Tammer, Laurenz Flörl, Sebastian Hosiner, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Stefan Gratt - Sean Ljevakovic, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic, Ivan Grozdanovic, Marko Parmakovic - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Ivan Cerkez, Mario Lozic, Dino Rusovic, Rilind Ceku, Christiano Ivkic



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: SC Red Star Penzing – SV Dinamo Helfort 15, 3:1 (2:0)

62 Besnik Mala 3:1

56 Deniz Obradovic 3:0

31 Roman Sturzeis 2:0

24 Deniz Obradovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.