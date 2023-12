Gersthofer SV steht auf gesunden Beinen

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 16:03

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Diesmal gibt Wolfgang Prochaska, Trainer des Gersthofer SV, eine Einschätzung zu der sportlichen Leistung in der vergangenen Herbstsaison. Warum er den Verein auf gesunden Beinen sieht, weit besser dasteht, als in den Medien beschrieben und Platz 12 trotzdem eine gute Leistung ist, hat er im Gespräch verraten.

"Locker 8 bis 10 Punkte mehr möglich gewesen"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

WP: Fakt ist, dass der SV Gersthof vom Umfeld und der finanziellen Lage bzw. Infrastruktur und Nachwuchs sicher zu den letzten beiden Teams der Liga gehört. Wir haben mit den Leistungen aber sogar eine Zweiermannschaft eines Zweitligavereins hinter uns gelassen. Das Skurille ist, dass wir aufgrund der gezeigten Leistungen locker 8 bis 10 Punkte mehr hätten holen können, fast sogar müssen - aber Fußball ist eben ein Ergebnissport.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

WP: Wir haben den Kader extrem verjüngt, weil bei den finanziellen Mitteln gespart werden musste. Aufgrund von Verletzungen hatten wir über den gesamten Herbst Probleme genug Eigenbauspieler auf die Bank zu setzen. Außerdem konnten wir so in den Schlussphasen der Spiele nicht mehr wirklich reagieren und frische Spieler eintauschen. Das tut im modernen und schnellen Fußball (auch in der 2. Landesliga) natürlich weh.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

WP: Transfers sind keine geplant, es werden wieder junge Spieler aus dem Nachwuchs hochgezogen. Externe Spieler, die einem sofort weiterhelen, zu holen ist im Winter ohnehin schwierig.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

WP: Wenn wir verletzungsfrei bleiben und die guten Leistungen besser in entsprechende Ergebnisse verwandeln, bin ich optimistisch, dass wir am Ende gut dastehen. Anders als in den Medien berichtet, steht der SV Gersthof auf gesunden Beinen und steckt nicht in der Bredoullie. Das werden wir im Frühjahr auch beweisen.

MW

