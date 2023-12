Maccabi will sich weiterhin vor niemandem verstecken

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 16:51

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Milan Sprecakovic, Trainer und Sportlicher Leiter des SC Maccabi Wien, spricht im Ligaportal-Interview über einen Herbst unter normalen Voraussetzungen für Verein und Verantwortliche nicht zufriedenstellend gewesen wäre. Warum man jedoch trotzdem noch das Beste herausgeholt hat und was man im Frühjahr besser machen will, lest ihr unten.

"Jeder kann jeden schlagen"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

MS: Das ist eine sehr schwierige Frage. Lass sie mich so beantworten: Den Umständen entsprechend dürften wir eigentlich nicht gänzlich unzufrieden sein. Wir hatten leider mit vielen Verletzungen zu kämpfen, mussten uns die ganze Hinrunde immer wieder neu anpassen, wodurch wir uns nie richtig einspielen konnten. Deshalb wissen wir, dass definitiv mehr möglich gewesen wäre. Aber die Jungs haben es trotzdem geschafft, sehr viel aus der Situation herauszuholen - dafür ein großes Kompliment.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

MS: Wie gesagt, wir haben immer wieder Änderungen in der Spielweise vornehmen müssen. Die Mannschaft hat es bemerkenswerterweise immer geschafft sich zu adaptieren. Darüber hinaus sind wir in vielen Spielen an unser Leistungsmaximum gekommen, wofür wir uns auch oft belohnen konnten. Einzig der Saisonauftakt, also die ersten 3-4 Runden, haben wir nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben. Da gilt es im Frühjahr gleich hellwach zu sein.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

MS: Wir arbeiten daran uns in allen Mannschaftsteilen qualitativ zu verstärken. Aktuell laufen viele Gespräche - Anfang Jänner sehen wir dann was rausgekommen ist. Wenn wir aber ohne Verletzte bleiben und alle wieder mit an Bord sind, stehen wir schon sehr gut da.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

MS: Wir wollen uns im Vergleich zur Hinrunde steigern, sprich auch mehr Punkte holen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, weniger aber auf die Tabelle. Die 2. Landesliga ist sehr ausgeglichen. Lediglich der Nachwuchs der Vienna spielt in einer anderen Liga. Ansonsten kann jeder jeden schlagen. Wir verstecken uns ganz sicher vor niemandem, wissen aber auch, dass jedes Spiel sehr schwierig sein wird.

MW

